Selena Gomez continúa inmersa en el proyecto ‘Wondermind’, la plataforma de apoyo psicológico que ha creado para ayudar a personas que estén pasando por una situación parecida a la que ella misma ha vivido. Una plataforma en la que se compromete a dar información y herramientas a todos aquellos que acudan a ella en busca de ayuda.

La artista estadounidense lleva años batallando con problemas de salud mental, que incluso le llevaron a cancelar su gira mundial y a hacer un parón en su carrera profesional en la música. Además, en el año 2020 confesó que le habían diagnosticado trastorno bipolar.

De esta forma, creó la plataforma en la que también ha incluido un podcast donde también habla sobre la importancia de la salud mental. Y en el podcast de mayo ha contado con el testimonio de su amiga y compañera de la industria, Camila Cabello.

Selena Gomez entrevistó a Camila Cabello sobre su salud mental para Wondermind. pic.twitter.com/Rb5iHOKkU9 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) May 1, 2022

Durante su entrevista con Selena Gomez, Camila Cabello se sinceró sobre la ansiedad que sufre desde hace años, un problema que le ha paralizado en muchas ocasiones y por el que decidió acudir al psicólogo. Desde hace tiempo, la artista acude a terapia para solucionar el problema de raíz, tal y como explica en el podcast.

“El hecho de que estés en terapia no significa que algo esté mal contigo y no con otras personas”, dijo en Wondermind. Además, explicó que onsidera que el estigma que existe respecto de este tema viene, sobre todo, por las generaciones de una edad superior. “El estigma de decir que necesitas ayuda es algo que me frustra”.

La artista estadounidense también habló de que lo peor para su salud mental es fingir que todo está bien, por ello, anima a sus seguidores a decir siempre cómo se sienten, a pesar de que sientan que van a ser juzgados.