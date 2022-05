El presidente del Celta, Carlos Mouriño, generó una revolución este lunes en las redes sociales, tras la entrevista concedida al diario ‘Marca’, en la que dejó caer que C Tangana será el encargado de componer el himno del centenario del Celta, que tendrá lugar el año que viene.

Respondiendo a una pregunta sobre posibles actos de celebración del centenario del club, el presidente señaló que «Además del himno de C Tangana, hemos montado una comisión para ver qué quiere hacer la afición». Unas palabras que como era de esperar, crearon una división de opiniones en las redes sociales.

En un primer momento, las palabras del presidente del club celeste supusieron una sorpresa general, debido a que no todo el mundo sabe que el artista, cuyo padre es de Vigo, ha manifestado varias veces ser seguidor del Celta. Además, el año pasado confesó que le gustaría ser el encargado del himno siempre y cuando los aficionados del club estuvieran de acuerdo.

«He visto en Twitter división de opiniones. Si la afición no quiere, paso; pero si a la peña le mola, voy a hacer un himno que va a estar todo guapo, eso lo sabe todo el mundo» manifestó el artista hace un años cuando se empezó a hablar de esa posibilidad. No obstante, la decisión todavía no se ha hecho oficial.

Unas horas después de generar una gran revolución en Twitter con el titular de Carlos Mouriño, el diario Marca borró de su web el fragmento de la entrevista en el que el presidente del Celta de Vigo hablaba de la posibilidad de que ‘El Madrileño’ se encargase del himno del centenario del club.

Por otro lado, la Radio Galega, aseguraba este lunes al mediodía que las palabras del presidente del Celta habían causado cierta sorpresa en el equipo de C Tangana. Al parecer, el entorno cercano del artista admite que ha habido contacto con el club, pero que la decisión no se tomará hasta que se termine su gira, ‘Sin cantar ni afinar tour’.