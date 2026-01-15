Borja se emociona al reconocer que está enamorado de Almudena: «No dudo de lo que siento por ti»
Han seguido conociéndose tras 'La isla de las tentaciones'
No es ningún secreto que dos de los grandes protagonistas de esta novena edición de La isla de las tentaciones han sido Almudena y Borja. Los dos se conocieron en Villa Playa, sin tan siquiera llegar a imaginar el vínculo tan especial que iban a crear. Recordemos que la joven llegó a República Dominicana sin ganas de tentarse, puesto que no podía dejar de pensar en Darío, que por aquel entonces era su novio. Finalmente, debido a la insistencia de este para que disfrutase de la experiencia. Por suerte lo hizo, ya que se dio la oportunidad de acercarse, cada vez más, a Borja. Eso sí, respetando en todo momento a su pareja. Pero todo se rompió en mil pedazos cuando, en una de las hogueras, vio cómo Darío se acercaba cada vez más a su tentadora, hasta tal punto de hacer saltar todas las alarmas.
Aun así, Almudena se dio su tiempo con Borja pero, en un momento dado, acabó dejándose llevar con él, siendo el beso más celebrado de la edición. A pesar de ese vínculo tan especial que crearon en Villa Playa, la hoguera final entre Almudena y Darío no fue nada fácil, sobre todo para ella. Entre otras cuestiones, porque tuvo que escuchar de su pareja que ya no era feliz con ella. Una situación muy dura por la que tomó la decisión de marcharse sola. Cuatro meses después de la experiencia, la andaluza acudió al reencuentro, donde se encontró no solamente con Sandra Barneda, sino también con Darío y Cristina, su tentadora. Después de instantes de tensión donde los gritos y los reproches no dejaron de estar presentes en ningún momento, tuvo lugar la esperada entrada de Borja. Fue entonces cuando ambos se sinceraron sobre cómo surgió su vínculo fuera de República Dominicana.
Antes de verle, Almudena ya compartió algún detalle al respecto: «Me quedé en Madrid con Borja. Fue de las mejores semanas de mi vida», reconoció, y añadió: «Creo que ha sido mi ángel de la guarda. Me ha hecho sentir cosas que nunca había sentido». Ese vínculo siguió su curso fuera del reality y, con el paso de los meses, se ha ido consolidando: «Llevamos cuatro meses conociéndonos».
Es más, la joven viajó con él para conocer a su familia. Eso sí, tenía claro que necesitaba cerrar una etapa: «Tenía que volver a mi casa y dar la cara. Él pensaba que iba a volver con Darío». Una vez llegó Borja al set de grabación, los dos se sinceraron sobre el punto en el que se encuentran. «Quiero seguir como hasta ahora, poco a poco», reconoció el andaluz afincado en Tenerife.
Acto seguido, no pudo evitar emocionarse a la hora de expresar lo que siente por Almudena: «Te quiero, no dudo de lo que siento por ti. Me vas a tener pase lo que pase», aseguró, entre lágrimas. Sandra Barneda le comentó su sensación, y es que estaba profundamente enamorado de Almudena. «Yo creo que sí», reconoció.
Ella, por su parte, quiso pronunciarse sobre Borja y lo importante que está siendo para ella en este proceso: «Ha estado en mi peor momento, pero quiero ir muy poco a poco». Todo ello mientras ha desvelado que su historia con Darío ha quedado en el pasado: «Le he visto y no siento nada». Poco después, ambos protagonizaron el cierre perfecto para la novena edición de La isla de las tentaciones: Borja cogió a Almudena en brazos y, juntos y acaramelados, se marcharon del set donde se graba el reencuentro. ¡Un instante precioso!
