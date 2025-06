Bonnie Blue, en los últimos meses, se ha convertido en protagonista de la actualidad por numerosas razones. Entre ellas, por haber mantenido relaciones sexuales con 1.057 hombres en 24 horas, estableciendo al parecer un récord mundial en este sentido. Pero ahora es noticia por otra cuestión completamente diferente, y es que la creadora de contenido para adultos, cuyo nombre real es Tia Billinger, se ha visto sorprendida al ser expulsada de la plataforma Onlyfans. ¿El motivo? Presuntamente, habría incumplido los términos de servicio, ya que la empresa calificó su contenido como «desafío extremo». Una decisión por parte de Onlyfans que ha dejado completamente descolocada a la joven de 25 años, sino también a todos y cada uno de sus seguidores en esta red social. Debemos tener en cuenta que la eliminación de su cuenta en esta plataforma va a suponer unas pérdidas económicas realmente considerables para Bonnie Blue.

Recordemos que ella misma reconoció que llegaba a ganar hasta 600.000 libras esterlinas al mes. Fuentes cercanas al caso se han pronunciado sobre este asunto tras el gesto de la joven que le ha costado la eliminación de su cuenta en la plataforma para adultos: «Bonnie ha llevado las cosas demasiado lejos. Estaba ganando decenas de miles al mes a través de Onlyfans y ahora eso se acabó». Lejos de que todo quede ahí, han ido mucho más allá: «Su página ha sido oficialmente retirada. Sus últimas acrobacias han ido demasiados lejos. Ha cruzado una línea y Onlyfans no tuvo más remedio que actuar». Dado el revuelo que se ha generado por esta inesperada situación, un portavoz oficial de la plataforma para adultos ha confirmado la decisión que ha tomado la empresa: «El contenido de ‘desafío extremo’ no está disponible en Onlyfans y no está permitido bajo nuestra Política de Uso Aceptable y Términos de Servicio».

Y van más allá: «Cualquier violación de nuestros Términos de Servicio resulta en la desactivación del contenido o la cuenta». Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente? Todo comenzó cuando la joven anunció un evento bajo el título «petting zoo de Bonnie Blue». Poco después, se vio cancelado por un motivo concreto, que no era otro que «promover la cultura de la violación».

Ahora bien, ¿qué quería hacer exactamente la creadora de contenido para adultos? La propia Bonnie Blue se ha sincerado al respecto en el pódcast de Kat Baker: su objetivo era estar desnuda y atada en una caja de cristal que iba a estar «abierta al público» para que hicieran con ella «lo que quisieran».

El evento iba a haberse realizado en una casa situada en el centro de Londres, donde pretendía superar su propio récord mundial, acostándose con 2.000 hombres en el mismo periodo de tiempo. En la descripción del evento que se eliminó se podía leer lo siguiente: «Durante 24 horas, soy toda tuya. Atada, amordazada, inclinada, suplicando: como me quieras, me puedes tener. Sin límites. Sin descansos. Solo yo, en una caja y lista para ser usada».

La cancelación de este proyecto fue confirmada por Bonnie Blue a través de TikTok: «El petting zoo ha tenido que irse, pero lo estoy reemplazando con algo aún mejor». Además, confirmó un directo el próximo 14 de junio, calificándolo como «la transmisión en vivo más loca y grande de la historia». ¿Conseguirá hacerlo?