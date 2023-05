Bizarrap, elegido por la revista TIME como uno de los 10 líderes de la nueva generación

La revista TIME ha elegido a Bizarrap como uno de los 10 líderes de la próxima generación. Según el ranking elaborado por la revista estadounidense, se destaca el ascenso meteórico del artista de 24 años en la industria musical, habiendo batido ya unos cuantos récords musicales.

«Bizarrap cultiva un aire de misterio, tanto que cuando empezó a ganar popularidad, la gente se preguntaba si era una persona real», señalan en el artículo sobre el argentino, que en los últimos años se ha convertido en uno de los mejores productores del mundo.

Respecto a las famosas Music Sessions de Bizarrap, desde la publicación norteamericana agregan que: “el productor y sus invitados graban un video musical simple para una canción original compuesta en conjunto, que a menudo presenta su característico brillo electropop”.

Bizarrap’s meteoric but unconventional rise signals a shift in the music industry, proving that newcomers don’t have to follow a certain path to find their audience.

Find out why he is part of TIME’s newest class of Next Generation Leaders https://t.co/pdPZrVbPF2 pic.twitter.com/Xq3jBwMtRy

— TIME (@TIME) May 23, 2023