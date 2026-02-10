Benidorm Fest 2026: horario y dónde ver las semifinales en directo (tv y online)

Ha sido una larga espera, pero, por fin, podemos decir alto y claro que el Benidorm Fest 2026 ha comenzado. El popular certamen musical regresa a La 1 de Televisión Española y lo hace de la mano de nuevos participantes y muchas novedades. Tal y como avanzábamos hace unos días, en esta edición, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus serán los encargados de capitanear el encuentro como presentadores. Una labor donde contarán con Inés Hernand, que repite otro año más, para afrontar el programa al completo. Y es que, serán tres las noches en las que la cadena realice su recorrido para encontrar a la nueva voz del momento.

A diferencia de otros años, este 2026, el ganador del formato no representará a España en Eurovisión. Pues, tal y como se ha confirmado de manera oficial, nuestro país ha rechazado formar parte del evento, hasta nuevo aviso. Pero, eso no ha impedido que la cadena ponga a punto, nuevamente, este comentado certamen musical. Y es que el formato ya es parte fundamental de RTVE. Por ello, este 2026, no podía faltar. Realizamos un repaso por las fechas oficiales en las que se emitirá el programa y cómo poder verlo en directo, tanto en televisión como online.

Horario y cómo ver el ‘Benidorm Fest 2026’ en directo y online

El Benidorm Fest 2026 ya tiene sus tres días programados. Este martes, 10 de febrero, el público tendrá la oportunidad de vivir el programa a través de La 1 de Televisión Española. Una emisión que comenzará a partir de las 22:50 h (una hora antes en las islas Canarias). Pues, el certamen comenzará después de la emisión de La Revuelta, programa presentado por David Broncano.

De esta manera, la cadena emitirá la primera semifinal del festival. Un encuentro donde se conocerá a los primeros candidatos y a aquellos que asegurarán su plaza en la final del próximo sábado. La siguiente ronda continuará el próximo 12 de febrero, momento en el que se podrá ver al resto de participantes debutar. Todo ello para concluir la aventura el día 14, fecha en la que se revelará el nombre del ganador.

Como comentábamos en líneas anteriores, para ver las galas tan solo será necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española a la hora estipulada. Pero, en el caso de no disponer de ello, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de RTVE Play, el usuario tiene la oportunidad de disfrutar de los contenidos del grupo de comunicación en directo y sin costes. Diferentes alternativas con las que se podrá disfrutar del festival sin límites. ¡No te lo puedes perder!