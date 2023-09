‘Barbie’ ya está disponible en plataformas streaming: dónde ver y cómo alquilarla (cuánto cuesta)

Barbie continúa batiendo récords. La película dirigida por Greta Gerwig, con Margot Robbie como protagonista, apuntaba a convertirse un éxito en taquilla y las previsiones no se equivocaron, pues se ha coronado como el mejor estreno del año.

Con un coste de 100 millones de dólares, en el primer fin de semana tras su estreno ya tuvo una recaudación de unos 160 millones en Estados Unidos y más de 300 en todo el mundo, amortizando por completo el costo de la producción de Warner. Y ahora, parece que también va a hacer historia en las plataformas de streaming.

Tan solo dos meses después de su estreno en cines, la película de Greta Gerwing ya está disponible en alquiler y venta online. De esta forma, Barbie seguirá aumentando sus beneficios en cines, pero ahora también en los televisores de casas de todo el mundo.

It’s time to turn your home PINK! 💕 Own #BarbieTheMovie on Digital TODAY. Now playing in theaters. https://t.co/4FSV7faB7T pic.twitter.com/1Yf818yNaD

— Barbie Movie (@barbiethemovie) September 12, 2023