Telecinco anunció el pasado viernes que la persona que se sentaría en el sillón de ‘Sábado Deluxe’ sería Bárbara Rey. Una entrevista muy esperada, tras la dolorosa confesión de Sofía Cristo en ‘Secret Story’, cuando la dj confesó públicamente que había sufrido abusos sexuales cuando tan solo tenía cinco años.

Tras la dura curva de la vida de Sofía Cristo, Bárbara Rey acudió al plató del programa de Telecinco para contar, entre otros temas, cómo se encontraba tras la confesión de su hija. Y la ex vedette no dudó en lanzar un mensaje a la persona que agredió a Sofía.

En su testimonio, la joven reveló por primera vez que una persona había abusado de ella en su casa de La Moraleja. Una confesión que muy pocas personas conocían, pues ni siquiera se lo había contado a su madre. Tras esto, Bárbara Rey pidió perdón a su hija por no haberse dado cuenta.

Bárbara Rey se DERRUMBA al hablar del episodio que sufrió su hija de pequeña. #mamabarbara pic.twitter.com/z505wx7cv8 — Deluxe (@DeluxeSabado) September 18, 2021

Durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, Bárbara Rey señaló que está preparada para conocer el nombre de la persona que abusó sexualmente de su hija y que además, necesita saberlo para tomar las medidas necesarias.

Además, está segura de que su hija se lo contará cuando salga de la casa de ‘Secret Story’, y que no tiene prisa en saberlo mientras sepa que ella está bien. Por último, lanzó un mensaje al agresor de su hija.

«Te juro por mi vida que, si estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio en el que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que no lo supiera en su momento, porque te habría matado. Si te encuentro, no te haré daño, pero pagaré las consecuencias. Seguro que se lo habrás hecho a muchos y quiero que lo pagues, más cuenta te tiene estar muerto», dijo la ex vedette antes de romper a llorar.