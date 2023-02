Bad Gyal regresa con ‘Chulo’, su nuevo single

Bad Gyal tiene nuevo single y se llama Chulo, aunque en realidad no es tan nuevo. De forma extraoficial la artista ya había cantado este tema en alguna ocasión y los fans llevaban mucho tiempo esperándola. Previsiblemente, esta formará parte del nuevo álbum de la catalana.

El pasado 11 de febrero la cantante hizo un gran concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el que anunció oficialmente que su próximo disco se llamará La Joia. También interpretó algunas canciones inéditas que estarán incluidas en este trabajo y destaca una colaboración con Nicki Nicole. El próximo concierto tendrá lugar el 17 de febrero en el Wizink Center de Madrid.

Chulo trata sobre el típico chico malo de las películas y los libros del que la chica se enamora, pero sabe que no es para ella y que él no está interesado en el amor. “Que toas’ las cualidades tengo pa’ ser su mujer y yo no me involucro porque pa’ eso él no vale”, explica la artista al final de la canción. Bad Gyal versiona este clásico cliché dándole su estilo y poniéndole un ritmo urbano.

De momento el single no está acompañado de videoclip, aunque no se descarta que en algún momento no tenga. A través de Tik Tok, la catalana compartió un vídeo en blanco y negro para promocionar el lanzamiento en el que viste con un elegante abrigo de pelo, gafas grandes y un pintalabios brillante. Estas imágenes podrían haber sido grabadas durante el rodaje de dicha pieza audiovisual.

Chulo, el nuevo y esperadísimo single de Bad Gyal, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Buenas noticias para los fans de la artista que por fin podrán escuchar la versión en estudio de una de sus canciones preferidas siempre que quieran. Además, próximamente lanzará La Joia, su nuevo disco que todavía no tiene fecha oficial de estreno.