Bad Bunny y Harry Styles entre los primeros artistas confirmados que actuarán en los ‘Grammy 2023’

Poco a poco se van conociendo los nombres de los artistas que actuarán en los premios Grammy 2023. Los galardones más importantes de la música a nivel internacional se celebrarán el próximo 5 de febrero, y entre la lista de artistas confirmados, se encuentran nombres de la talla de Bad Bunny o Harry Styles.

Bad Bunny había anunciado que en 2023 se tomaría un descanso, después de un año sin parar, tras el éxito de su último disco Un verano sin ti, que le llevó a convertirse en el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Billboard, explicó que aún tiene unos cuantos compromisos profesionales para este año, entre ellos actuar en los Premios Grammy 2023 y en el famoso festival estadounidense Coachella, que tendrá lugar en el mes de abril.

The first wave of 2023 #GRAMMYs performers are:

Bad Bunny (@sanbenito), @maryjblige, @brandicarlile, @lukecombs, #SteveLacy, @lizzo, @kimpetras, and @samsmith. 🎶

Catch them on Sunday, Feb. 5, on @CBS, @paramountplus, and https://t.co/B6MnR5kHYg!https://t.co/8vmf6nRjFD

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 25, 2023