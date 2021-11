Avril Lavigne ha regresado más fuerte que nunca. El «ídolo adolescente de los 2000» ha venido cargada de sorpresas para el próximo año 2022 tras un parón en el que se dedicó a componer y preparar su gira mundial. La primera sorpresa es el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Bite me’, con el que se estrenará en el sello DTA Records.

Un cambio de discográfica que anunció a través de Instagram, en la que aparecía celebrándolo con tarta y champán junto a su dueño, Travis Barker. De esta manera estamos ante una nueva era de la canadiense, pero manteniendo la esencia rockera que tanto le caracteriza.

«Bite me» (Muérdeme, en castellano) estará disponible desde hoy, 10 de noviembre, y promete ser un hit. En el breve teaser que ha compartido a través de sus redes sociales, podemos ver a una Avril Lavigne en su más pura esencia; Mechas rosas, botas militares y una guitarra eléctrica de lo mas «punky», que recuerda a aquella Avril de ‘Girlfriend’.

Si bien es cierto que pudimos escuchar un adelanto de esta nueva era de la cantante en ‘Flames’ a comienzos de año, en la que colaboró junto con su actual pareja MODSUN. Bajo el lema ‘Interner Killed the Rockstar’ (Internet mató a la Estrella de Rock) la pareja quiso rendir homenaje a a este género que parece cada vez más olvidado entre el público más joven.

Pese a que todavía no se sabe mucho sobre este nuevo proyecto musical, a través de las redes hemos podido ver a Avril Lavigne junto a artistas como Ashley Tishdale, Korn o el productor musical John Feldman. Unas colaboraciones que los fans de la rockera esperan desde verano, que fue cuando en principio se iba a lanzar este nuevo álbum.

«Es mi disco más alternativo de inicio a fin. Me divertí como nunca haciendo el disco. Trabajé con gente que entendió lo que quería hacer, es un disco muy pop-punk. Sé que mis fans lo van a amar», fueron algunas de las frases que utilizó para describir su nuevo álbum.

Por otro lado, la artista ha anunciado una gira internacional para el próximo año 2022, para el cual ya hay fechas disponibles en Europa y Reino Unido. Un anuncio que ha emocionado a todos sus fans europeos, convirtiéndola en Trendig Topic durante varias horas.

Fuck yeah, I’m going on tour! Here are the Europe/UK dates. 🎸🤘🏻🎶🥁https://t.co/vKjXP0RQGD pic.twitter.com/WnUjTV52Pl

— Avril Lavigne (@AvrilLavigne) October 22, 2021