Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 9 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 272 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Adriana y Rafael se despiden de la persona que tantísimo les ha ayudado. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Lejos de que todo quede ahí, en la Casa Grande, se ven sorprendidos con la llegada de un invitado de categoría.

Todo ello mientras cada vez es más que evidente que ni José Luis ni Victoria están pasando por su mejor momento después de todo lo que han vivido en los últimos días. Su relación está en un punto en el que todo puede pasar, tanto para bien, como para mal. Todo es una incógnita, y cada vez mayor. En la Casa Pequeña, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han sido testigos de cómo el calvario de Luisa continúa. Sobre todo cuando Tomás se anima a acudir a ella en busca de otra complicada petición. Es más que evidente que esto le deja en una situación verdaderamente sorprendente, de la que no va a saber cómo salir.

¿Qué sucede en el capítulo 273 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 10 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Luisa trata de hacer todo lo que está en su mano para disimular ante Pepa, hasta que la sorprende con Tomás. Todo ello sin imaginar que la prueba de que lo está ayudando va a acabar en manos de Alejo.

Por lo tanto, se verá en la obligación de hacer frente a uno de los instantes más complicados a nivel personal y profesional. En cuanto al duque, vamos a poder ver cómo Adriana y Rafael están a punto de conseguir su cometido, que no es otro que lograr abrirle los ojos respecto a Victoria. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.