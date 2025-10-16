No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 15 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 276 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo ha llegado uno de los días más esperados para los más fieles seguidores de esta historia. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al instante en el que se proceda a la firma del acuerdo entre José Luis y Adriana. Un encuentro que, evidentemente, Victoria no ve con buenos ojos, ni mucho menos.

Luisa, por su parte, se ha visto en la obligación de dar el importantísimo paso de ocuparse de Isabel. Y todo para que Tomás pueda cumplir uno de sus cometidos, que no es otro que cometer un robo en la Casa Grande. A pesar de que tenía el plan pensado a la perfección, lo cierto es que nada sale como esperaba, ni mucho menos. Tanto es así que alguien acaba descubriendo al ladrón en el lugar menos indicado. Algo que, desde luego, va a marcar un gran punto de inflexión en esta tercera temporada que tantísimos puntos de inflexión nos está regalando. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular!

¿Qué sucede en el capítulo 277 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 16 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, contra todo pronóstico, Martín se ha atrevido a enfrentarse a Victoria, como nunca antes. Esta venganza no tarda en salpicar no solamente a Amadeo, sino también a Francisco y Eva.

Lejos de que todo quede ahí, la duquesa no puede evitar perder los estribos por momentos, hasta tal punto que ha acabado poniendo en riesgo el embarazo de Adriana. Por si fuera poco, Tomás ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para presionar a Luisa para tratar de llevar a cabo el robo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.