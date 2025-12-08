Cazan a cuatro jóvenes destrozando por diversión retrovisores de coches en Palma

Indignación en el barrio de Son Gotleu de Palma. Varios vecinos ‘cazaron’ en plena madrugada a un grupo de cuatro jóvenes incívicos destrozando por pura diversión los retrovisores de los coches estacionados correctamente en la calle.

A patadas y puñetazos, los varones iban golpeando con violencia retrovisores que se iban encontrando a su paso por la barriada. Lo que no sabían es que estaban siendo grabados por una vecina que se encontraba en el balcón de su casa observando la escena.

Y es que los residentes de Son Gotleu, cansados de las oleadas de robos en el interior de vehículos y también de destrozos en las carrocerías de los coches, enseguida que oyen ruidos salen a sus balcones y graban cualquier conducta sospechosa para poder denunciar los hechos.

En esta ocasión, una mujer localizó a cuatro hombres bajándose de un turismo y caminando en grupo por una calle del barrio. En un momento dado y sin razón alguna, los jóvenes empiezan a propinar patadas y puñetazos a los vehículos que se encuentran estacionados.

La vecina les recrimina la acción, aunque lejos de amedrentarse, los individuos prosiguieron con su comportamiento por toda la calle rompiendo más retrovisores.

Cabe destacar que, al tratarse de un acto vandálico, las compañías aseguradoras, salvo que estén a todo riesgo, no se hacen responsables de estos daños. Por consiguiente las reparaciones de estos destrozos corren a cuenta del titular del vehículo.

Estas imágenes a las que ha tenido acceso OKBALEARES ya han sido puestas a disposición de las autoridades policiales para que las mismas sirvan como prueba para identificar a los sujetos y proceder a su detención por un presunto delito de daños intencionados.

En el momento que esto suceda, todas las víctimas podrán cursar la correspondiente denuncia, así como solicitar la indemnización a los autores de los hechos.