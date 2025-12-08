El besucón de Ibiza: piden 4 años de cárcel por dar un beso en la mejilla a una bebé en una playa

Una madre llevará a juicio a un hombre por presuntamente besar a su bebé en una playa de Ibiza con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, lo que se considera un delito de agresión sexual.

Los hechos tuvieron lugar este pasado verano. Sobre las 12:00 horas del 19 de julio, el varón se acercó a una bebé de dos años de edad, le cogió en brazos y le dio un beso en la mejilla. Instantes más tarde, la madre le arrebató a la menor con un visible enfado y se dirigieron a otro lugar de la playa para alejarse del individuo.

El episodio se ha llevado a juicio, que se celebrará este jueves a partir de las 09:45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. La Fiscalía solicita que sea que el procesado condenado a cuatro años de prisión y al pago de una indemnización de 5.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

A juicio por abusar sexualmente de su sobrina de 10 años en Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial también celebra esta semana otro juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 10 años en Ibiza.

Según el escrito de acusación, aprovechando que vivían en el mismo domicilio, en una ocasión él se acercó a la niña y comenzó a realizarle tocamientos. La niña tuvo que recibir tratamiento psicológico.

La Fiscalía pide que el procesado sea condenado a cuatro años de prisión por unos hechos que ocurrieron en octubre de 2022.