El profesor del colegio Montesión de Palma, apartado cautelarmente de sus funciones y denunciado ante la Policía Nacional por presuntas conductas inapropiadas, se encuentra en el centro de la atención de la comunidad educativa tras varios testimonios de alumnos que aseguran haber presenciado comportamientos, cuanto menos, cuestionables. Acusan al profesor apartado del colegio Montesión de dejar copiar a una alumna: “Hazlo con discreción”

En declaraciones a OKBALEARES, varios estudiantes del centro, que han preferido mantener su identidad en el anonimato por temor a posibles represalias y acompañados por sus padres, relatan un episodio ocurrido durante un examen en el que una alumna fue sorprendida utilizando su teléfono móvil para copiar. Según su versión, lejos de reprenderla o retirarle el dispositivo, el docente se habría limitado a indicarle que debía hacerlo «con más discreción», ante la sorpresa del resto de la clase.

Los propios alumnos matizan que, pese a estas situaciones, no llegaron a presenciar conductas que pudieran considerarse delictivas, aunque sí percibían un supuesto trato de favor hacia algunas alumnas en comparación con el resto del alumnado. Entre esas actitudes, señalan que el profesor habría invitado en alguna ocasión a determinadas estudiantes a acudir a su domicilio, situado en un municipio de la Serra de Tramuntana.

Los hechos más graves investigados actualmente por la Policía Nacional están relacionados con un presunto contacto inapropiado entre el docente y una alumna de Bachillerato de 17 años a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. La denuncia fue presentada por la dirección del centro tras tener conocimiento de estas comunicaciones y dio lugar a la apertura de diligencias por parte de la UFAM (Unidad de Familia y Mujer).

Fuentes próximas al caso, apuntan a que los mensajes podrían contener un tono improcedente y estar fuera del ámbito estrictamente académico, llegando incluso a mencionarse la posibilidad de supuestos «favores» relacionados con los exámenes. No obstante, estas afirmaciones deberán ser verificadas en el marco de la investigación policial, que se encuentra todavía en una fase muy inicial.

En los próximos días, la menor prestará declaración ante la Policía Nacional, donde aportará todas las pruebas de las que disponga. Por su parte, las autoridades han confirmado que el profesor no cuenta con antecedentes ni había sido denunciado con anterioridad.

Desde la Policía recuerdan que todas las actuaciones se están llevando a cabo con las debidas garantías legales y que, hasta que no exista una resolución judicial firme, debe prevalecer la presunción de inocencia del investigado.

Mientras tanto, la suspensión cautelar del docente ha provocado inquietud y numerosas especulaciones entre las familias y el alumnado del centro, que aguardan ahora el avance de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.