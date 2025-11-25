Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Luisa ha dejado de comer y está cada vez más débil
Adriana, profundamente preocupada
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 24 de noviembre, los más fieles seguidores de esta historia pudieron disfrutar del capítulo 302 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo, al hablar de su futuro, Matilde no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a su prometido algo que le deja completamente sin palabras, a la par que sorprendido. ¡Es un hecho que no se lo esperaba en absoluto!
Él, mientras tanto, continúa cumpliendo su cometido, que no es otro que hacer las averiguaciones necesarias para intentar saber, de una vez por todas, el destino que le espera a Luisa. Solamente así van a poder contar con las armas suficientes para tratar de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Es entonces cuando acaba descubriendo algo verdaderamente impactante que no tarda en contar a Adriana algo que deja a la Salcedo completamente helada y descolocada. Se trata de algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.
¿Qué sucede en el capítulo 303 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 25 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española vamos a poder ser testigos de cómo Adriana ha dado el importantísimo paso de visitar a Luisa, lo que provoca que el Capitán la alerte de lo que está ocurriendo.
Y es que Luisa ha decidido dejar de comer por lo que, como consecuencia, se encuentra cada vez más débil. ¡La situación es, cuanto menos, alarmante! En la Casa Grande, Rafael no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para azuzar a Alejo, con la firme intención de alertarle sobre el riesgo que está corriendo Luisa.
Entre otras cuestiones, porque podría llegar a ser ejecutada. Pero no todo queda ahí, puesto que Leonardo ha acabado fracasando en un nuevo intento de acercamiento a Bárbara, por lo que no puede evitar sentir una enorme frustración. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
