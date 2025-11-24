Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana, impactada ante las noticias que recibe

Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 21 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 301 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Dámaso no ha dudado un solo segundo en compartir con Mercedes la compra de unas tierras que ha hecho recientemente. Es más, le hace saber que, ni de lejos, debe temer al Duque. ¡Parece que tiene todo más que controlado!

Aun así, Victoria no tarda en enterarse de este negocio, por lo que opta por tomar cartas en el asunto para tratar de evitar que Dámaso tenga mucho más poder. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Luisa se ha quedado completamente sin palabras al recibir una inesperada visita en la cárcel. Una situación tensa que le lleva a tener un complicado y tenso enfrentamiento con Adriana. Hasta tal punto llega la cosa que ha dejado a la Salcedo completamente preocupada. No tiene ni la menor idea de lo que va a ocurrir en los próximos días, y eso es algo que le atormenta profundamente.

¿Qué sucede en el capítulo 302 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 24 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo, en el momento en el que hablan de su futuro, Matilde ha visto la oportunidad más que perfecta para confesar a su prometido algo que le deja completamente impactado y sin palabras. Algo que, desde luego, no esperaba. ¡Ni mucho menos!

Todo ello mientras él cumple con su palabra a la hora de tratar de hacer averiguaciones sobre el destino que le espera a Luisa. Así pues, no tarda en encontrar una información sorprendente que no tarda en confesar a Adriana. Algo que, como es de esperar, deja a la Salcedo completamente descolocada. Se trata de algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.