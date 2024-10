No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles, Antena 3 optó por cancelar la emisión del nuevo capítulo. De esta forma, fue el martes 29 de octubre cuando pudimos disfrutar del capítulo 175 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Begoña no ha dudado en sincerarse como nunca con Luz respecto al problema de Julia. La doctora, por su parte, anima a Begoña a que investigue si la niña arrastra ese problema desde que puso un pie en el internado. Todo ello mientras Marta ha sorprendido a Andrés al confesarle un secreto, y la reacción que tiene él es realmente buena para lo que ella esperaba.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Gaspar teme no recibir respuesta por parte de Dolores mientras que Alberto ha ofrecido su ayuda a Luz para conseguir hacer efectiva la construcción de la casa cuna. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Damián ha sorprendido a Marta al hacerle una suculenta oferta para tratar de recuperar su cariño y demostrarle, de una vez por todas, que apoya de forma incondicional su relación con Fina. Joaquín y Miriam, tras el malentendido, recuperan la normalidad. Por si fuera poco, Damián toma una drástica y una contundente decisión respecto al puesto de trabajo de Tasio. Todo ello mientras los Merino se llevan a Julia a cenar a casa sin que lo sepa Jesús. ¿Cuál será su reacción en cuanto se entere de este nuevo movimiento y qué planeará para evitar que vuelva a suceder algo así?

¿Qué sucede en el capítulo 176 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 31 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Digna no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado. Y todo para hacer una importantísima y crucial confesión a Joaquín. Se trata de algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, Andrés ha echado en cara a María la manera en la que está actuando con Julia mientras que Gaspar se ha visto sorprendido al recibir otra carta. Es por eso que no tarda en hablar con Tasio. Isidro y Fina tienen en cuenta los esfuerzos de Damián para tratar de recuperar a su hija, mientras que Tasio hace saber a Carmen cuáles son sus inseguridades respecto al nuevo puesto de trabajo.

Por si fuera poco, don Pedro y Digna han comenzado a entenderse, por lo que ella no tarda en advertirle sobre las malas intenciones de Jesús. María y Andrés hacen el paripé para hacer creer a Víctor que son pareja mientras que Digna hace una firme petición a Gema. ¿En qué consiste? En que intente averiguar qué se traen entre manos Jesús y don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.