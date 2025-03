No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 3 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 257 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo María está cada vez más desesperada por la situación. Es por eso que no duda un solo segundo en buscar ayuda en Damián para tratar de recuperar, de una vez por todas, a Andrés. Claudia ha dejado completamente sin palabras a todos al comunicarles una importantísima noticia sobre Carmen. Algo que, desde luego, les ha dejado completamente impresionados y descolocados. ¡No es para menos!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Jesús hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a don Pedro para que vote a su favor en el tema que tiene estrecha relación con el balneario. Fina, tras ser interrogada por doña Clara, no tarda en sincerarse con Marta respecto a las dudas que tiene por su boda con Pelayo. Luz tiene un tenso enfrentamiento con el doctor Herrera por la manera que tiene de tratar a sus pacientes, mientras que Pelayo intenta parar los pies a su madre por su constante intromisión en el vínculo que existe entre Fina y Marta. María está cada vez más dispuesta a visitar a la «abortera» en Toledo para poner fin, de una vez por todas, a su embarazo. Motivada por Andrés, Digna parece cambiar de opinión respecto a la boda secreta de Luz y Luis.

¿Qué sucede en el capítulo 258 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 4 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo María regresa visiblemente mareada de su encuentro con la «abortera», mientras que Damián se sincera como nunca con Begoña y Andrés respecto al nuevo movimiento de Jesús. ¡Las cosas se complican cada vez más!

Por si fuera poco, la familia Merino se arrepiente muchísimo de haber confiado en Jesús, mientras que Tasio no está dispuesto a que las últimas tensiones afecten, en absoluto, a la esperada llegada de Carmen. Ella, por su parte, regresa a la tienda con la firme intención de resolver el conflicto con Marta, sin importar en absoluto las consecuencias.

Joaquín, a pesar de que Digna está hundida, se niega a perder la esperanza. Don Agustín, por su parte, se muestra profundamente molesto con Marta tras enterarse de que no va a oficiar su futura boda con Pelayo. Y es que sospecha que la pareja está escondiendo algo, y no va a parar hasta descubrirlo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.