No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 20 de noviembre, pudimos disfrutar del capítulo 720 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo la presencia del Capitán de la Mata en la fiesta de Lisandro ha logrado desbaratar por completo el plan de Ángela y Beltrán de casarse esa misma noche. Pero no todo queda ahí, puesto que Lorenzo no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para exigir a Leocadia algo completamente inesperado.

Lejos de que todo quede ahí, Alonso ha desvelado a Manuel que el duque de Carvajal y Cifuentes es el socio mayoritario de la empresa de don Luis. Todo ello mientras Leocadia y Martina protagonizan una fuerte discusión como consecuencia de las cartas falsas. Motivo por el cual la joven no tarda en amenazar con marcharse de palacio a la mayor brevedad posible. En la zona del servicio, Petra no puede evitar seguir haciendo la vida imposible a Teresa tras haberse convertido en la nueva ama de llaves. Samuel, por su parte, está profundamente decidido a apoyar a María Fernández. Tanto es así que le propone asumir la paternidad del niño y casarse con ella. Lope se siente dichoso al ver cómo el impostor que se hace pasar por Madame Cocotte ha caído de lleno en su trampa. Todo ello mientras Curro y Lorenzo tienen una fuerte discusión, en la que el lacayo acaba dándole un puñetazo.

¿Qué sucede en el capítulo 721 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 21 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo el Capitán de la Mata no puede responder al puñetazo del joven porque Ángela aparece de un instante a otro. Martina comunica su decisión de marcharse de palacio por unos días, y ni Jacobo ni Alonso logran que cambie de parecer.

Las cocineras están felices por la repercusión que ha tenido la última receta fallida de Madame Cocotte. Algo que no comparte Vera, puesto que está convencida de que Lope debería actuar seriamente en contra de la persona que le está robando las recetas. Manuel protagoniza un enfrentamiento con Enora tras preguntarle si sabía que don Lisandro era propietario de la empresa de don Luis.

Teresa está entre la espada y la pared desde que aceptó el puesto de ama de llaves, puesto que Pía y Cristóbal no dejan de darle consejos que son contradictorios. Leocadia es consciente de que se le acaba el tiempo y no ha podido casar a Ángela con Beltrán. Por lo tanto, se ve obligada a tomar una drástica decisión que podría cambiar la vida de su hija para siempre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.