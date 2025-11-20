La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 19 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 719 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, pudimos ver cómo a Ángela no le ha quedado más remedio que despedirse de Curro prácticamente para siempre, pero el joven no duda en mostrarse frío con ella. Vera, Lope y las cocineras no dudan en tender una trampa a Madame Cocotte, pero no consiguen que caigan. A pesar de todo, el cocinero no pierde la esperanza, puesto que tiene un as bajo la manga que no va a dudar en usar.

Lejos de que todo quede ahí, la relación entre Adriano y Martina comienza a resentirse. Entre otras cuestiones, porque el conde se siente profundamente dolido por la falsificación de las cartas de Catalina. Don Luis no ha dudado en sorprender a Manuel, Enora y Toño al mandar una nueva pieza rectificada en un tiempo récord. María Fernández, por su parte, ha querido sincerarse con Samuel respecto a sus planes de futuro con el padre del hijo que está esperando. Aparentemente, la familia Luján disfruta en la fiesta de Lisandro, pero la realidad es que Ángela y Leocadia están deseando abandonar la celebración para llevar a cabo la boda secreta con Beltrán. A pesar de los esfuerzos, una inesperada llegada a la fiesta pone en jaque sus planes: el Capitán de la Mata irrumpe por sorpresa, dejando a todos completamente descolocados.

¿Qué sucede en el capítulo 720 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 20 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo la presencia de Lorenzo en la fiesta de Lisandro destroza por completo el plan de Ángela y Beltrán de casarse esa misma noche. Pero no todo queda ahí, puesto que el Capitán de la Mata ha querido exigir a Leocadia algo completamente inesperado.

Alonso ha confesado a Manuel que el Duque de Carvajal y Cifuentes es el socio mayoritario de la empresa de don Luis, mientras que Leocadia y Martina discuten por las cartas falsas. Hasta tal punto llega la cosa que la joven no tarda en amenazar con marcharse de palacio. En cuanto al servicio, Petra continúa haciendo la vida imposible a Teresa tras ser nombrada ama de llaves.

Samuel está decidido a apoyar a María Fernández, hasta tal punto que le ha propuesto asumir la paternidad del bebé y casarse con ella. Lope celebra que el impostor que se hacía pasar por Madame Cocotte haya caído de lleno en su trampa, mientras que Curro y Lorenzo protagonizan un nuevo y tenso enfrentamiento. En esta ocasión, el lacayo acaba dando un fuerte puñetazo al Capitán. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.