Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 26 de noviembre

La noche del miércoles 26 de noviembre ha dejado un nuevo capítulo en la guerra por la audiencia que mantienen El Hormiguero y La Revuelta. Motos y Broncano siguen dominando, aunque Sandra Barneda y sus parejas siguen teniendo mucho que decir en lo que se refiere a audiencias, ya que el creciente interés de sus tramas está a punto de explotar, por lo que la próxima semana podría haber el esperado sorpasso al programa de La 1.

El espacio de las noches de Antena 3 consigue un buen 14.8 % de cuota y 1.918.000 televidentes, aunque por debajo del 15 % que estaba consiguiendo superar en los últimos días. Broncano y compañía se mantienen en el 12.3 % y 1.590.000, manteniendo sus datos habituales de la temporada y sin opción a liderar. A menos de un punto del segundo puesto del access prime time se coloca La isla de las tentaciones, que con 11.6 % y 1.484.000 pierde un poco de fuelle respecto al martes, cuando se quedó a apenas tres décimas del segundo puesto.

Como en todas las semanas de Champions, el fútbol ha sido protagonista de la noche. Si el martes era el F.C. Barcelona el que se alzaba con el cuarto puesto, este miércoles era turno para el enfrentamiento entre Olympiakos y Real Madrid, que en Movistar Plus+ logra un 6.5 % y 831.000 espectadores, datos de mérito al emitirse en plataformas. Los que más notan el efecto del fútbol son El Intermedio (6.7% y 866.000), Cifras y letras (5.5% y 724.000). En el caso de First Dates, que baja hasta un 5.2 % y 655.000 espectadores, el culpable es Telecinco con su Isla de las tentaciones, que le roba gran parte del público.

‘El Hormiguero’: 14.8 % y 1.918.000

‘La Revuelta’: 12.3 % y 1.590.000

‘La isla de las tentaciones’: 11.6 % y 1.484.000

Fútbol: Olympiakos vs. Real Madrid: 6.5 % y 831.000

‘El Intermedio’: 6.7 % y 866.000

‘Cifras y letras’: 5.5 % y 724.000

‘First Dates’: 5.2 % y 655.000

‘Hasta el fin del mundo’ sigue bajando en audiencias

En la segunda parte de la noche, el duelo volvió a ser entre Hasta el fin del mundo (La 1) y El 1 % (Antena 3), siendo de nuevo el ganador el reality de aventuras de la pública, aunque sigue perdiendo audiencia con el paso de las semanas. El concurso de Arturo Valls recorta distancias respecto a la semana pasada y coge algo de oxígeno al sumar ocho décimas de share, aunque todavía lejos de recuperar el liderato que perdió hace tres semanas.

La serie La agencia sigue marcando datos más que discretos y eso ha provocado que Telecinco haya decidido que su final de temporada deberá esperar, ya que la semana que viene apostará por un regreso de El precio de…

La noche del miércoles deja resultados nefastos para Cuatro, que se hunde hasta el 3.6% y 247.000 con una nueva entrega de Callejeros, que se queda en mínimo desde que regreso tras un descanso de varios años. En cambio, en laSexta seguro que hoy celebran los datos de Cazadores de imágenes, el programa de la productora de Pablo Motos que presenta Gotzon Mantuliz, que se ha convertido en la revelación de la temporada sin hacer demasiado ruido y no toca techo, subiendo esta semana hasta el 6.8 % y 611.000 espectadores, haciendo récord en su tercera semana de emisión.