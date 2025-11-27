David Bisbal sorprende con un guiño a Broncano en ‘El Hormiguero’: la curiosa reacción de Pablo Motos

Tras la visita del lunes del chef José Andrés, El Hormiguero ha recibido David Bisbal, el eterno ídolo de la música pop española. Este miércoles 26 de noviembre de 2025, el almeriense se sentó en el plató de Pablo Motos para desgranar los secretos de su nueva aventura musical: la gira Todo es posible en Navidad y el lanzamiento de su single Navidad sin ti. El invitado, además de energía y buen rollo, regaló al público un momento muy comentado al mencionar a David Broncano, presentador de La Revuelta, en su programa rival, pese a que sabe del enfrentamiento y la mala relación que hay entre ambos espacios.

Desde que se ha convertido en el mayor representante de la Navidad, gracias a su versión del villancico Mi burrito sabanero, cree que todavía le queda mucho para llegar a alcanzar a otras como Mariah Carey, con quien le comparó Motos: «¿Mariah Carey? Eso son palabras mayores. Llevamos tanto tiempo planeando este disco que es maravilloso», confesó con humildad, antes de añadir: «Le tenía mucha esperanza al disco, pero no podía imaginarme tantísimo éxito. Quería que pasara el tiempo rápido para poder llevarlo de gira», confesaba. Pese a su modestia, lo cierto es que sus canciones navideñas ya vuelven a sonar y fue el encargado de dar un concierto para inaugurar la Navidad en el Metro de Madrid.

El presentador quiso indagar sobre el dinero que puede cobrar el cantante en actuaciones privadas, algo de lo que pocos artistas suelen hablar, pero que para muchos es un jugoso ingreso. «¿Pagan mucho en las bodas?», lanzó Motos con picardía, refiriéndose a una actuación de Bisbal en una boda en República Dominicana.

El invitado de El Hormiguero ha sabido salir airoso de esta pregunta indiscreta y se la ha devuelto al valenciano. «¿Ahora tú también estás haciendo las preguntas clásicas?», así le ha comparado con las habituales preguntas que Broncano hace desde hace años sobre el dinero en el banco y el sexo, que se repiten todos días en La Revuelta.

El público del plató estalló en carcajadas, y Motos, completamente avergonzado, ha tenido que desmarcarse por completo: «No, no, solo quería saber si en ese tipo de eventos se cobra bastante». Tras este ‘zasca’ de libro, David Bisbal sí que ha querido hablar de esa famosa boda, aunque no ha dado ni un solo dato sobre lo que cobró.

«Creo que es la segunda boda en la que actúo en toda mi carrera. Además, el novio se subió al escenario y se cantó toda la canción de Mi princesa tipo karaoke. Le dije: Verás el vídeo mañana…», ha recordado con humor.

La gira navideña de David Bisbal

La gira Todo es posible en Navidad, que arranca en diciembre, promete ser un espectáculo inolvidable. Con paradas en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Málaga, Granada, Madrid y Barcelona, culminando en el Palau Sant Jordi el próximo 23 de diciembre.