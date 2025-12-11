Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 10 de diciembre

El duelo de las audiencias de las noches sigue con las espadas en todo lo alto, siendo una pelea entre tres, al menos en lo que se refiere al conocido como access prime time, es decir, la primera parte de la noche, que termina alrededor de las 23 h. Ahí, El Hormiguero, La Revuelta y La isla de las tentaciones son los rivales que se lo juegan todo, siendo las ofertas que marcan el ritmo en esa franja. Pero no hay que olvidarse del duelo que viven Hasta el fin del mundo y El 1%, que esta semana se ha apretado más que nunca gracias a una nueva bajada del reality de aventuras de la cadena pública, que vivió un problema de salud de Rocío Carrasco.

Ayer, miércoles, 10 de diciembre, El Hormiguero volvía a dominar en su horario gracias a la visita de Manuel Carrasco, siendo el líder del access prime time reuniendo a 1.740.000 espectadores y un 13,1 % de cuota. La segunda posición se la lleva el fútbol, que con el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City reúne en Movistar Plus+ al 12.6 % de los espectadores, lo que se traduce en una media de 1.654.000 personas que veían el partido, según los datos de Kantar Media.

La tercera posición estuvo más reñida, decidiéndose por apenas unas décimas a favor de La Revuelta, que contó con la presencia de Jordi Hurtado como invitado, reuniendo a 1.416.000 espectadores y un 10,7 % de la audiencia que veía en esos momentos la televisión. El tercero en esta pelea vuelve a ser La isla de las tentaciones, que no se despega de Broncano y compañía, quedándose a apenas cinco décimas con 1.340.000 espectadores y un 10,3 % de cuota.

El fútbol pasa factura a todos los programas del access prime time, pero es Cifras y letras el que menos lo nota, marcando un 6 % y 811.000 espectadores, aunque su horario es distinto al de sus rivales. Eso es lo que provoca que El intermedio consiga menos cuota que el concurso, pero sí más espectadores (5.8% y 870.000). First Dates, como es habitual, sufre mucho durante los días que coincide con ‘las tentaciones’, ya que su público es prácticamente el mismo, por eso no pasa del 5.4 % y 743.000 televidentes. Será a partir del jueves cuando recupere sus números habituales, más cerca del superar el 7 %.

Cambio de líder de audiencia en la segunda parte de la noche

Una vez que El Hormiguero y La Revuelta dejan sitio a los demás, el control se lo lleva Arturo Valls y su programa El 1%, que después de cuatro semanas recupera el liderato que perdió desde el estreno de Hasta el fin del mundo. El reality de aventuras sigue perdiendo adeptos con el paso de las semanas. Por otro lado, hay que destacar la discreta despedida de la serie La agencia, que no ha logrado despuntar en audiencias y espera una segunda vida en Disney+, donde seguro que tendrá buena aceptación.

El programa de Valls logra reunir a 884.000 espectadores y un 12,2 % de cuota de pantalla, venciendo a Hasta el fin del mundo, que se debe conformar con 686.000 espectadores y un 11,3 % de cuota. La Agencia, por su lado emite su último capítulo en Telecinco ante 580.000 espectadores y un 8 % de cuota.

Mala noche para laSexta, que ve como Cazadores de imágenes pierde fuelle con la emisión del programa en el que Mamen Mendizábal era su invitada, dejando de ser la gran sorpresa de las noches de la cadena de Atresmedia. El programa se queda en un débil 4.8 % y 453.000 televidentes. Las audiencias de ayer no le fueron mucho mejor a Callejeros, que son su programa dedicado a la salud mental no pasó del 4.3 % y 310.000 espectadores.