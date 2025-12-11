Manuel Carrasco a anuncia en ‘El Hormiguero’ su decisión: «Tengo que parar»

El cantante Manuel Carrasco cierra el año 2025 por todo lo alto después de su gira Tour Salvaje, en la que se ha confirmado que sigue siendo el artista español que más tickets vende en sus conciertos, algo de lo que puede presumir desde hace años. Aunque para 2025 y 2026 tiene todavía algunos compromisos en forma de conciertos, el onubense tiene muy claro que quiere tomarse un descanso en breve, siendo el próximo año el elegido para hacer este parón que ha pillado a sus fans por sorpresa.

En su visita a El Hormiguero ha acudido a promocionar las cuatro fechas que tiene previstas para el próximo año en Sevilla, en concreto en el Estadio de La Cartuja, donde pretende romper su récord de asistencia, ya que llenó con más de 70.000 personas el recinto en el pasado. Como ya te contamos en Happy FM, serán cuatro noches muy especiales, cada una con una temática diferente, por lo que serán días únicos. En 2025 tiene todavía dos eventos en las próximas semanas, además de que en febrero viajará a México para dar un show muy especial en febrero, pero serán sus últimos compromisos.

«Yo nunca hago dos giras seguidas normalmente. Esto va a ser una excepción porque es una cosa especial. Si no lo fuera, no la haría. Y la hago también porque voy a estrenar ese nuevo disco, ese Pueblo salvaje 1. Tengo razones de peso para hacerlo. Pero te digo una cosa, voy a hacer estos cuatro conciertos y un festival que tengo apalabrado y pararé. Tengo que parar, lo necesito», le desvelaba a Pablo Motos.

Además, ha querido recordar que su trabajo no es sólo salir al escenario o grabar las canciones en el estudio cuando toca, hay mucho más: «Todo el proceso, montaje y preparación… Hay mucha presión. Mucha. Nunca te acostumbras. Hay mucho que se te va de la vida en ese esfuerzo. Es una sensación de no estar seguro con todo. Y luego que hay una energía que igual que la das, también la absorbe».

«Tenemos familia y otra vida. Y para escribir canciones y seguir avanzando necesitas llenarte y no solo vaciarte», así recuerda que para poder componer nuevos temas debe parar y tomarse su tiempo, aunque eso también forma parte de su trabajo.

Manuel Carrasco avanza cómo serán sus conciertos de 2026 en Sevilla

«Son cuatro conciertos y van a ser diferentes. Cada uno nos llevará a una época. Habrá unos visuales, un vestuario y voy a recuperar canciones que no suelo cantar», comentaba en El Hormiguero.

Se trata de un montaje muy especial, ya que por sus características no puede llevarlo a una gran gira, teniendo que reservarlo para un espacio corto de tiempo y en un lugar concreto, como será el Estadio de La Cartuja. «La idea es una locura porque además no se puede llevar por toda España. Es en Sevilla porque allí cumplimos los 10 años y cumple todas las características. Va a ser lo mejor que haya hecho hasta el momento», decía.