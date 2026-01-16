Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 15 de enero

Después de que la noche del miércoles estuviese marcada por el fútbol, gracias al encuentro del Real Madrid y el Albacete que se pudo ver en La 1, el jueves 15 de enero de 2026 ha vuelto a tener una noche muy competida en audiencias. Ayer, El Hormiguero y La Revuelta se volvieron a ver las caras tras un día de descanso en su batalla, pero también hubo un interesante enfrentamiento entre la final de Hasta el fin del mundo y la segunda gala de GH DÚO. Así quedaron las audiencias.

En duelo de realities, la casa de Tres Cantos (que antes estaba en Guadalix de la Sierra) vuelve a liderar tras su estreno de la semana pasada, pero pierde seguimiento en siete días al conseguir reunir al 12.6 % de cuota y 789.000 espectadores. En una semana se deja más de un punto, algo que es preocupante, pero que tiene cierta lógica debido a que tenía un gran rival en TVE. Por su parte, Hasta el fin del mundo celebraba su esperada final, por lo que sube respecto a la semana pasada, aunque sin poder liderar. Con un 11.4 % y 695.000 cierra bien su temporada y consigue neutralizar al programa de Telecinco.

En el resto de opciones del prime time hay que destacar el buen momento que sigue viendo Iker Jiménez con su Horizonte, que se coloca al borde del doble dígito en Cuatro con 9.8 % y 628.000 espectadores. En cambio, la serie La encrucijada se acerca a su final con un muy discreto 8.5 % y 688.000 espectadores, dejando claro que Antena 3 necesita una oferta mejor para esa franja, esperando ya con ganas el regreso de Joaquín y su familia, del que ya promocionan su viaje a Japón. laSexta es el farolillo rojo de la noche con la película Extraction, que no pasa del 4.2% y 399.000 espectadores de media.

Así fue el duelo de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Tras el parón obligado del miércoles, La Revuelta regresaba al access prime time de La 1 con Antonia Dell’Atte, que deja a Broncano con su dato de audiencia más bajo de la temporada: 9.4 % y 1.217.000 espectadores. Buena parte de culpa de este dato será del partido de la Copa del Rey entre el Racing de Santander y el Barça, que reúne en Movistar Plus a un 9.6 % de la audiencia y 1.260.000 espectadores, grandes datos para una cadena de pago.

La alegría de la noche se la ha dado el actor turco Can Yaman a El Hormiguero, que logra este jueves 15 de enero su mejor dato de la semana con un 16 % de cuota y 2.090.000 espectadores de media durante toda su emisión.

El resto de ofertas del mal llamado access prime time no tuvieron opciones , pero hay que destacar el mal dato de GH DÚO en su primera parte de la gala, la conocida como Exprés. Jorge Javier Vázquez marca un 6.3 % y 818.000 espectadores, dejando clara la debilidad que sigue sufriendo el formato (aunque después lideró). Estos datos le dejan incluso por detrás de First Dates (6.6% y 862.000) y El Intermedio (6.5% y 854.000).

En el resto del día hay que destacar que ¡Allá tú! sigue estancado en las tardes de Telecinco y se queda este jueves con 7.2 % y 769.000 espectadores de media, sin poder intimidar a Pasapalabra.

Por último, en Antena 3 celebran los récords de temporada de La ruleta de la suerte (24 % y 1.797.000), del que se beneficia Antena 3 Noticias en su edición de las 15 h, que logra un espectacular 26.3 % y 2.541.000 espectadores (también con récord).