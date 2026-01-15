Audiencias de ‘El Hormiguero’ y el Albacete – Real Madrid de ayer, miércoles 14 de enero

Las audiencias del miércoles 14 de enero han estado marcadas por el encuentro que La 1 emitió entre el Albacete y el Real Madrid, una eliminatoria de la Copa del Rey que pasará a la historia como el ‘Albacetazo’. La derrota del club blanco se llevó todas las miradas, dejando en datos mínimos a El Hormiguero y al final de La isla de las tentaciones, que se marcha bien, pero sin romper audímetros por culpa del fútbol. Además, La Revuelta se tomó un día de vacaciones ‘obligadas’ por el encuentro. Así quedan las audiencias de ayer.

El fútbol no tuvo rival entre las 21 h y las casi 23 h, cuando terminó el partido, con la gran noticia deportiva de la temporada, El partido se lleva el liderato con un espectacular 25.6 % de cuota y 3.519.000 espectadores, en parte gracias al final de infarto, ya que todo se decidió en el tiempo de descuento con un gol que evitó la prórroga.

Los más afectados por el deporte rey fueron El Hormiguero (12.2% y 1.675.000), que baja casi dos puntos de cuota, mientras que La isla de las tentaciones (11% y 1.497.000) se despide bien, pero sin poder aprovechar al máximo el reencuentro entre Almudena y Darío.

Entre las segundas cadenas encontramos que El Intermedio (6.5 % y 901.000) y First dates (5.1 % 693.000) sufren también por culpa del deporte. El que también lo nota, aunque menos, es Cifras y letras, que en La 2 consigue un 5.3 % y 747.000 espectadores, gracias a que su público es muy distinto al del deporte.

Audiencias de ayer del ‘prime filme’

Santi Acosta logra liderar con El precio de… (11.2% de cuota y 650.000 espectadores), mientras que El Objetivo de Ana Pastor brilla en la noche de laSexta con su especial sobre Groenlandia y marca un buen 7.1 % y 480.000 espectadores.

En Antena 3, Nos vamos de madre, el programa de viajes de Roberto Leal junto a su madre, pierde más de dos puntos en una semana y baja hasta el 10.3 % y 763.000. Pero le fueron las cosas al programa Dr. Fabiola Jones, que no aprovecha el tirón de la Copa del Rey y marca un muy discreto 9 % y 833.000 espectadores. El farolillo rojo entre las grandes cadenas es para Cuatro, que con la película Hostage apenas llega a un 4.2 % y 268.000 televidentes.

‘El Chiringuito’ sube gracias a la eliminación del Real Madrid

La actualidad manda y Josep Pedrerol estaba preparado para que los aficionados madridistas (y los no madridistas) pudieran vivir la resaca de la eliminación. El programa deportivo de Mega rompe récords reuniendo a 311.000 televidentes y marcando un 7.8 % de share, datos que consigue en las grandes victorias de los equipos españoles en Champions.

En la tarde hay que seguir vigilando la evolución de Allá tú, que el pasado lunes regresó a la parrilla de Telecinco para sustituir a Agárrate a la silla, el concurso de Eugeni Alemany. Juanra Bonet coge aire después del dato del martes, pero con un 7.5 % y 784.000 espectadores sigue muy lejos de los datos que se esperan de Telecinco y de poder robar algo de audiencia a Pasapalabra, que se mantiene líder sin problemas.