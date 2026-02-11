La pasada noche del 10 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. El popular certamen musical ha regresado, un año más, y lo ha hecho para presentar a sus nuevos candidatos. Y es que, aunque este año, España no va a participar en Eurovisión. El equipo de RTVE no ha querido dejar a los fans de este popular formato sin su dosis anual de música. Por ello, y con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand como presentadores, la gala dio su pistoletazo de salida.

La primera en subir al escenario fue KITA, que alzó la voz para entonar el tema El Amor Te Da Miedo. Una primera presentación que no dejó indiferente a nadie y que rompió el hielo de la noche. Pues, además de las actuaciones de los concursantes, la audiencia también pudo ver en directo a estrellas de la industria musical como Fangoria y Paloma San Basilio, que realizó un homenaje a Juan Carlos Calderón. Una gala de infarto que ya decretó a sus primeros finalistas, los cuales lucharán por la victoria en la gala final del próximo sábado, 14 de febrero.

Participantes que pasaron a la final del ‘Benidorm Fest 2026’

Como cada año, para elegir a los finalistas se ha tenido en cuenta el resultado del voto del jurado, el voto del público a través de la app y el voto demoscópico. Un resultado unánime que ha dejado el nombre de seis finalistas oficiales.

Tony Grox & LUCYCALYS con T AMARÉ Izan Llunas con ¿Qué vas a hacer? KITAI con El Amor Te Da Miedo Mikel Herzog Jr. con Mi Mitad Kenneth con Los Ojos No Mienten María León ft. Julia Medina con Las Damas y el Vagabundo

Reacciones en redes sociales a la primera gala del ‘Benidorm Fest 2026’

Aunque la edición ha sido preparada para ser uno de los acontecimientos del año, lamentablemente, no ha sido tan bien recibida por el público. Muchos espectadores han coincidido en que la actuación de Luna Ki no ha sido la más acertada. Asimismo, los nostálgicos no han podido evitar recordar las grandes presentaciones que llegaban a hacer los candidatos de años anteriores. Y es que las de este año han sabido a poco.

A pesar de ello, la primera semifinal de Benidorm Fest 2026 cerró su noche con un 11,1% de cuota y una media de 850.000 espectadores en La 1. Respecto a años anteriores, el certamen musical ha perdido un notable número de espectadores. Pues, según se ha informado, el pasado 2025 llegó a sumar 1.215.000 espectadores. Una situación que podría haberse debido, en parte, al horario de emisión. Y es que la audiencia se ha quejado también de que el formato comenzase a las 22:50 h (una hora antes en las Islas Canarias).

«Sigo sin entender que haya que gastar un dineral en un concurso cuyo premio es ir a un festival en el que no vamos a participar. «Si se cancela uno, lo más lógico sería cancelar ambos», escribió una usuaria de X (anteriormente conocido como Twitter). «Con lo que la quiero y el cuadro que ha sido esto, jo*er» o «Se ha puesto unas botas rojas y se ha tomado tres aguardientes para cargarse el temazo que llevaba. Pues reina», han comentado sobre la actuación de Luna Ki.

En el otro lado de la balanza, sí ha habido espectadores que se han mostrado contentos con los avances del Benidorm Fest 2026. «Veo mucha gente yendo de experta, pero que este nivel de producción no lo veíamos al inicio NI DE LEJOS. Obviamente, falta mucho por mejorar, pero a nivel técnico es el mejor año hasta ahora de Benidorm Fest. Así sí, joder», o «El #BenidormFest2026 nos trae una producción técnica que sí está al nivel de los comparables europeos. Salto en calidad. Salto en imagen. Salto del festival en general. «Si esta es la siembra del camino: esta sí es la ruta a seguir», comentan otros usuarios.