Ariana Grande hace una inesperada petición a los fans que están atacando a Dalton Gomez, su ex marido

El pasado 8 de marzo fue un día muy señalado para Ariana Grande. Mientras el mundo entero celebraba el día de la mujer a nivel internacional, los fans de la artista lo hacían con un doble motivo. La cantante de 30 años regresaba al panorama musical tras años de ausencia y lo hizo de la mejor forma que sabe hacer: con un nuevo álbum.

Eternal Sunshine aterrizó en todas las plataformas de streaming y el recibimiento de los seguidores de la artista no ha podido ser mejor. Sin embargo, los versos de algunos temas de Grande no han pasado desapercibidos por su público. Pues, la última canción del disco y que lleva el mismo nombre que el proyecto no ha dejado indiferente a nadie.

El tema realiza claras referencias hacia el ex marido de Ariana Grande, el agente inmobiliario Dalton Gomez. Pero, lo que ha causado un auténtico revuelo entre los fans ha sido que la artista da a conocer las supuestas infidelidades sufridas a lo largo de la relación sentimental que tuvieron.

Ante ello, la cantante ha querido calmar las aguas y justificar que el tema es solo una canción y que no hay que mirar más allá. Sin embargo, muchos seguidores de la intérprete 7 Rings han hecho oídos sordos y no han dudado dos veces en atacar duramente a Dalton Gomez en redes sociales.

«Nunca he visto a alguien mentir como tú. / Tanto, que incluso empiezas a pensar que es verdad. / Así que ahora ya tocan nuestras escenas por separado. / Ahora… Ahora esa mujer está en mi cama, recostada sobre tu pecho. / Porque ahora estoy en mi cabeza, preguntándome cómo termina», son algunos de los versos del single.

Los fans de la cantante siempre se han mostrado muy protectores con ella. Por lo tanto, y debido a las letras, no han tenido piedad con la ex pareja de Grande. «No quiero verla así nunca más, Dalton Gmez. De verdad que nunca vas a volver a tener otro sueño tranquilo en esta vida, te lo prometo» o «Arderás en el infierno» son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cansada del revuelo, Ariana Grande ha acudido a sus stories de Instagram y se ha mostrado muy contundente con aquellos que dicen ser sus fans. «Solamente quería decir que cualquiera que le esté enviando mensajes de odio a las personas de mi vida basándose en su interpretación de este álbum no me está apoyando», ha comenzado escribiendo.

«De hecho, está haciendo absolutamente lo contrario de lo que yo alguna vez alentaría (y también os digo que es malinterpretar por completo la intención detrás de mi música)… Les pido que, por favor, no lo hagan. Así no me apoyáis. Estáis en las antípodas de apoyarme», ha agregado molesta. por la situación.

«Aunque este álbum recopila multitud de momentos dolorosos, también está confeccionado con un hilo de sincero y profundo amor. Si no podéis escuchar eso, por favor, prestad más atención», ha concluido tajantemente.