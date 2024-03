Ariana Grande emociona con ‘eternal sunshine’, uno de los discos más esperados de los últimos años

Tras cuatro años sin un álbum completamente nuevo de Ariana Grande, la estrella de la música ha regresado. Lo ha hecho el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con su nuevo disco eternal sunshine, un álbum que sus fans estaban esperando contando los días y que ya pueden escuchar al completo. A pesar de que la cantante estuviera trabajando en otros proyectos, a sus fans se le estaba haciendo demasiado larga la espera para una nueva música. Pero esa espera ya ha terminado.

Han pasado 3 meses desde que la artista compartía a través de Instagram una nueva foto de ella en el estudio de grabación, revolucionando así las redes sociales. Sus seguidores llevaban desde el lanzamiento de Positions el pasado año 2020 esperando a que la joven volviera a regalarles un nuevo proyecto. Lo que no esperaban sus fans tras ver esas fotos es que el anuncio de su nuevo disco estaba a punto de llegar. Poco más de un mes más tarde, el pasado 17 de enero, Ariana Grande anunciaba eternal sunshine, su nuevo disco.

Lo primero que pudimos escuchar de este disco fue el primer single yes, and? que salió a la luz el pasado 12 de enero. Este sencillo llegó a lo más alto de las listas y se viralizó en redes sociales, aumentando así las expectativas del nuevo disco. Y es que la huella de Ariana Grande es del todo reconocible en este tema con el que quiso dar respuesta a muchas de las polémicas en la que se vio envuelta.

Ya hemos descubierto qué canción del álbum será el segundo single. Se trata de we can’t be friends (wait for your love), cuyo videoclip se estrenará hoy mismo a las 16:00 horas en YouTube. De momento, por lo poco que se ha podido ver en el tráiler del videoclip, podemos ver como la artista firma un contrato para que borrar a una persona de su memoria para siempre.

En la dedicatoria del disco, la cantante ha querido hacer una mención especial a sus seguidores: «A mis fans, os amo con cada fibra de mi ser. Quiero ser todo lo que queréis de mí y mucho más. Siempre os daré todo lo que tengo y siempre tendréis una parte extraordinaria de mi corazón». Sus seguidores están encantados con este nuevo álbum y que consideran de los mejores de su carrera.

Sin embargo, no podrán verse las caras con la cantante en una gira por el momento, ya que no ha anunciado nada por el momento, aunque en una reciente entrevista para Apple Music ha dicho que «Si existe la posibilidad de hacerlo entre Wicked o justo después, por supuesto que haré todo lo posible. Me emocionada redefinir mi relación con las giras cuando el tiempo lo permita. Sí, me encantaría. Pero no sé cuándo».

Ariana Grande talks to Apple Music about her upcoming touring plans:

“I miss doing shows. I really do. If there’s a chance to in between the Wickeds or right after the Wickeds, I will of course do my best to do it. … I’m excited to redefine my relationship to touring and to… pic.twitter.com/M1gaRjJ1z4

— Pop Crave (@PopCrave) March 7, 2024