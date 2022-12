Antonio Orozco: la superstición a la que no hizo caso y le pasó factura

Antonio Orozco ha vivido un 2022 de infarto. Tras recorrer toda España y parte de Latinoamérica con su Aviónica tour, el artista también ha concluido su paso por uno de los talent shows más vistos de la televisión, La Voz. Para poder saber lo que ocurre en la vida del intérprete de Mi héroe habrá que estar muy atentos a sus redes sociales, ya que su trabajo como coach del programa de Antena 3 ha concluido, al menos del momento.

De hecho, ha sido para una web de la cadena para la que el artista ha respondido a un test personal donde ha destapado algunos aspectos de su vida y anécdotas que nadie conocía hasta ahora. Y es que, una de ellas fue el día en que se hizo el valiente y desafió a la superstición sin hacer caso de las advertencias y acabó rompiéndose un tobillo en pleno concierto.

“Los últimos 30 minutos antes de empezar a cantar suelo estar solo. Me gustaría estar solo, no siempre lo consigo, es una ilusión que tengo”, comenzó explicando Antonio Orozco. Asimismo, cuando el equipo de Antena 3 le ha preguntado qué prenda no se pondría nunca en un concierto, el cantante no ha podido evitar recordar una anécdota que vivió y que nunca olvidará.

“Una vez me puse una camiseta amarilla y alguien me dijo: ‘¿cómo vas a salir así a un escenario?’ y le dije: ‘hombre, no seas supersticioso’. Y me rompí un tobillo”, señaló entre risas. “Es cierto, en San Juan de Puerto Rico. Así que de amarillo no me vais a ver nunca más en un escenario”, ha prometido con humor.