Antonio Orozco se encuentra en plena promoción y organización de su ‘Aviónica Tour’. Su ansiado regreso a los escenarios después de un tiempo alejado por la pandemia de la COVID-19, con el que presenta a su vez su nuevo proyecto discográfico. Por lo tanto, antes esto, no es de extrañar que las ganas del catalán y de sus fans sean demasiadas.

Por ello, ha acudido a su cuenta de Instagram para realizar una pregunta a sus seguidores. «¿Qué planes tienes?», escribió el artista. Una cuestión que, sin verlo venir, traería consigo numerosas respuestas que lo sorprenderían gratamente. «Pues quería ir a tu concierto en Barcelona, pero ese día tengo previsto mi parto», le escribió una usuaria de la plataforma.

Todo esto se ve en horizonte… 😎 #AvionicaTour cada vez más cerca dime ¿dónde bailamos? https://t.co/gVXD3bGobf pic.twitter.com/MXU9n0jzzg — Antonio Orozco (@antoniorozco) March 10, 2022

Lo que Antonio Orozco no se esperaba es que hubiera un par de casos que, efectivamente, tenían un plan más importante que verle a él cantando sobre un escenario. Y es que, no hay nada que se pueda comparar a la experiencia de traer una criatura a este mundo. «Un parto en mitad de un concierto creo que es de lo poco que me queda por vivir. ¡Enhorabuena!», le respondió el artista.

Unas palabras con las que Orozco demostró que entendía que su ausencia es por fuerzas mayores. «El 7 de Agosto estarás en Chiclana y yo muy probablemente en el paritorio. El próximo año será», lamentaba otra fan. Unas palabras que el cantante respondía con el hashtag «#BabyOrozcoBoom» para destacar esta coincidencia tan bonita.

Lo que está claro es que el regreso de la música en directo después de la pandemia es una cita que muchos fans llevan esperando todo este tiempo. Sin embargo, algunos tendrán que esperar un poquito más para volver a ver a su cantante favorito sobre el escenario, como algunas de las seguidoras de Antonio Orozco que muy pronto serán mamás.