Antonio Orozco y Sebastián Yatra: la curiosa historia de la llamada que hizo posible su colaboración

Antonio Orozco ha querido cerrar el 2023 por todo lo alto. Para fortuna de sus seguidores, el artista lanzó el pasado 14 de diciembre su último proyecto discográfico. Un trabajo muy esperado por todos que presentó bajo el título de La canción que nunca viste, el cual llegó de la mano de varias colaboraciones musicales junto a grandes estrellas de la industria.

De hecho, uno de los artistas que no ha dudado en trabajar con el catalán ha sido Sebastián Yatra. De esta manera, los cantantes han dado forma al tema Entre sobras y sobras me faltas. Pero, ¿cómo surgió la idea de crear está colaboración? El propio Antonio Orozco lo ha revelado.

View this post on Instagram A post shared by Antonio Orozco (@antoniorozco10)

«Sebastián Yatra es un artista muy joven, con las cosas muy claras. Una noche que yo fui a cantar a un programa de televisión que se llama Tu cara me suena, con la canción Entre sobras y sobras me faltas a piano en la final del programa, que lo estaba viendo todo España. Al salir del programa de televisión, recibí una llamada de teléfono y era Jesús López. O sea, el jefe», comenzó explicando en un video para sus redes sociales.

«Estaba con Sebastián Yatra cenando en algún sitio y habían visto la actuación. Y, entonces, me pasó a Sebastián y me dijo que le había emocionado mucho. Entonces le dije: ‘Sebastián, ¿te gustaría cantarla conmigo o qué?’. Y me dijo en ese instante que sí. Y aquí ha quedado para siempre», reveló el cantante.

Una curiosa anécdota que ha recibido miles de comentarios por parte de los seguidores del intérprete de Hoy será en la publicación. Asimismo, el nuevo disco del artista cuenta en su tracklist con colaboraciones junto a otros artistas como Pablo Alborán, Pablo López, Rozalén, Luis Fonsi, Luciano Pereyra, Soledad, Raphael, Juanes y Jessie James Decker.