No es ningún secreto que Antonio David Flores mantiene todo lo contrario a una buena relación con varias personalidades de Telecinco desde que fue despedido de ‘Sálvame’. De hecho, una de las personas más afectadas es Jorge Javier Vázquez, quien arremetía de manera irónica contra la hija del excolaborador: “Si Rocío Flores hubiese invertido el mismo tiempo en estudiar que en operarse, sería catedrática”. Unas declaraciones que no sentaron nada bien al malagueño, que no ha tardado en replicarle a través de su canal de YouTube.

Tras las declaraciones, Antonio David Flores se ha mostrado especialmente crítico con el físico del presentador, a quien le ha apuntado: “De genética no estás para presumir”. Seguidamente le recordaba un episodio que ambos vivieron en ‘Sálvame’, en el que en más de una ocasión, le comentó: “Tienes el cuerpo de un botijo y la cara del escudo del Barça, así muy ancha”.

Jorge Javier, sobre Rocío Flores: «Si en vez de retocarse tanto hubiera estudiado, ahora sería catedrática» pic.twitter.com/9H0OE7pv8H — TVMASPI (@sebas_maspons) March 29, 2022

Sin embargo, no todos los ataques del ex marido de Olga Moreno se centran en atacar la apariencia físico del catalán. También quiso poner sobre la mesa, una supuesta condena que la justicia española le habría impuesto al presentador: “El tiempo que llevas trabajando, si lo hubieras empleado en pagar a Hacienda, no te hubiese condenado la Justicia española. Lo has entendido, ¿no?”, un problema que él mismo reconoció que mantuvo en el pasado.

Pero ¿a qué se debió esta condena? La Agencia Tributaria les impuso una sanción debido a unas presuntas faltas en las declaraciones de 2006 y 2007 respectivamente, donde se le exigía el abono de 796.928,81 euros. A pesar de la apelación que interpuso, se vio en la obligación de pagar.

En muchas ocasiones, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre este problema y ha incidido en el asunto, criticando que siente un acoso hacia su persona por parte de Hacienda: “Ante Hacienda no todos somos iguales, no hay organismo más injusto que Hacienda, no lo hay. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda porque como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una”. Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un enfrentamiento público que, lejos de terminar, solo acaba de comenzar.