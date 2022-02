Anabel Pantoja, inevitablemente, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la prensa rosa. Entre otras cuestiones, por confirmar que se separaba de Omar Sánchez con quien llevaba casada nada más y nada menos que cuatro meses. Tras amagar con abandonar ‘Sálvame’, el pasado martes regresó al plató.

Entre los numerosos enfrentamientos que tuvo destacó uno en particular. Todo comenzó con un vídeo que mostró ‘Sálvame’ en el que Gustavo González hablaba del complicado estado salud en el que se encuentra Bernardo Pantoja. Una información que, como era de esperar, no ha sentado para nada bien a la sobrina de la tonadillera.

Y así se lo hizo saber a su compañero: “Eres un sucio. Me estás haciendo lo mismo que le hiciste a Kiko Rivera”. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: “Y que sepas que mi abogado está viendo todo esto, porque es un diagnóstico privado y tú has salido ahí diciendo que a mi padre le van a cortar la pierna”.

Es evidente que la colaboradora de ‘Sálvame’ estaba visiblemente molesta con todo lo que Gustavo González había dicho con el programa. Lejos de que todo quede ahí, la influencer quiso ir contra el paparazzi: “Que yo no voy hablando de tu mujer. Y yo callada. En La Graciosa no veas lo que se habla, pero yo callada, porque te tengo respeto como padre, como marido y como compañero”.

De esta manera, Anabel Pantoja insinuaba que la información que Kiko Hernández adelantó hace un par de años, sobre una presunta infidelidad de María Lapiedra, sería cierta. Ante cualquier duda, la joven fue directa: “A mí me dijeron que estaba con un señor”. Ante tales declaraciones, Gustavo González no quiso quedarse callado: “Yo le hice un favor a Anabel y no es nada agradecida. No tiene nada de memoria”.

Anabel Pantoja: “Me has tocado la fibra óptica de mi corazón” #yoveosalvame pic.twitter.com/fcMJcq4TJS — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 8, 2022

El paparazzi no quería dar a conocer en qué consistió ese favor, a pesar de que la colaboradora de ‘Sálvame’ insistía en que lo hiciera público. “Me has tocado la fibra óptica de mi corazón porque de mi padre enfermo no se habla”, aseguró Anabel Pantoja. Lejos de que todo quede ahí, la protagonista hizo una inesperada propuesta a ‘Sálvame’.

¿En qué consiste? En viajar hasta La Graciosa para conseguir información de ese hombre que, presuntamente, estuvo con María Lapiedra. Lo cierto es que, a pesar de todo, no es la primera vez que Anabel Pantoja y Gustavo González tienen un fuerte enfrentamiento en plató. Es más, la influencer llegó a amenazarle con una demanda si volvía a afirmar, públicamente, que tenía un hermano secreto. ¡La que se ha liado entre ellos!