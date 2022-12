Ana María Aldón estalla contra Ortega Cano: “Estoy muy quemada”

Ana María Aldón ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de Fiesta. La diseñadora se sometió a una regresión a través de la hipnosis que ha sacado a relucir los traumas que arrastra desde que era una niña. Una situación donde ha hablado del maltrato de su padre, el desamparo que sintió el día del nacimiento de su hija Gema y de lo sola que se sintió cuando Ortega Cano entró en prisión.

«Otra vez sola, otra vez…», repite hasta en tres ocasiones durante la hipnosis a la vez que llora de manera desconsolada. Y es que, Ana María Aldón no pudo evitar hablar de lo triste que se sintió al verse nuevamente con un bebé en brazos sin el padre de su hijo a su lado.

Ortega Cano intenta desmentir a Ana María Aldón y hace que esta explote: «Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar» #FiestaT5 https://t.co/5XNwWcKQjM — Fiesta (@fiestatelecinco) December 11, 2022

«Estaba encerrada para evitar a la prensa (…) La situación de verme de nuevo sola con otro hijo fue horrorosa», recuerda. Al ver lo que estaba ocurriendo en el programa y las declaraciones que estaba realizando su todavía esposa, José Ortega Cano no dudó ni un segundo en ponerse en contacto con Beatriz Cortázar para mostrar su malestar públicamente.

«Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo, José asegura que no existió la soledad que tú has descrito», comentó la colaboradora. Unas palabras que hicieron que Ana María Aldón pasara del llanto a la ira absoluta.

«Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque yo a lo que me refería es que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre. Y eso es literal así», afirmó contundentemente. Fue entonces cuando la diseñadora terminó estallando y confesó abiertamente lo cansada que estaba del extorero y toda su familia.

«Me estoy cansando de no tener derecho a nada, de no tener derecho a hablar de mi propia vida (…) Yo no puedo hablar porque todo sienta mal y estoy muy cansada de que todo siente mal», se defendía mientras daba más detalles de aquella etapa. «Los tres primeros meses estuve sola con mis dos hijos. ¿No tengo derecho a sentirme sola?», se quejaba.

Pero, para no profundizar más en el tema, la colaboradora de Fiesta zanjó la situación con unas palabras muy contundentes. «Igual que ha reaccionado ahora también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado. Estoy muy quemaíta», sentenció.