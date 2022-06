Ana María Aldón enfada a sus compañeros de ‘Viva la vida’: «No le interesa contestar a estas preguntas»

Ana María Aldón vuelve a estar en el foco de la polémica. La reciente entrevista que ha concedido a los medios ha desatado un nuevo frente en la familia de la diseñadora. Pues, sus palabras hacia Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano, no han sentado nada bien al entorno familiar. Una situación que ha querido averiguar de primera mano el programa de ‘Viva la vida’.

Al respecto, Gloria Camila ha comentado estar muy decepcionada con el hecho de que Ana María Aldón no la considere una amiga. «Puede que no le guste como diseño, lo entiendo, pero si fuese al contrario yo hubiese tenido unas palabras bonitas hacia ella (…). Mi hija no es mi amiga, y la hija de mi marido, es la hija de mi marido», comentó la diseñadora.

Debido a ello, sus compañeros de ‘Viva la vida’ han conectado con ella en directo para saber cómo se ha tomado su marido la publicación de la entrevista. «Estaba conmigo en el Rocío, no sé si la habrá visto. Él estaba conforme con que concediera la entrevista que me ofrecieron después de la ‘Sálvame Fashion Week», respondió la colaboradora, yéndose por las ramas.

Fue entonces que, al percatarse de sus intenciones, Emma García le preguntó directamente si el torero es conocedor de los titulares que han salido de ella. «Si le molestan algunas cosas o le ofenden, lo hablaremos y le pediré disculpas», respondió Ana María. Unas palabras que han molestado a sus compañeros de programa, quienes no se creen ni que Ortega Cano no sepa todo lo que se ha generado ni que no lo hayan hablado.

«Nos estás tomando el pelo», le dijo José Antonio Avilés. «¿Eres consciente de que has tirado cañonazos a Gloria Camila y eso, Ortega Cano no te lo va a perdonar?», le preguntó el colaborador, palabras con las que dejó claro que la diseñadora había destrozado su matrimonio. Ante ello, Ana María respondió que no sabía que estaban diciendo, pues su pinganillo no se escuchaba del todo bien.

«Llevo yo muchos Rocíos a mis espaldas y el pinganillo se escucha bien», le reprendió Raquel Bollo, que se encontraba en el plató. «Nos da la sensación de que escuchas las preguntas pero las respuestas se desvanecen», opinó por su parte Emma García. Asimismo, aunque la diseñadora ha dejado claro que no ha habido ningún tipo de problemas por su entrevista, Bollo no opinó lo mismo.

Según la colaboradora, Ortega Cano se marchó del Rocío cuando fue conocedor del contenido de la entrevista. Al parecer, alguien le envió la portada y se enfadó. Una situación que Ana María Aldón parece querer ocultar a los medios de comunicación.