La semana pasada, Kiko Jiménez relató en ‘Sálvame’ un episodio que vivió junto a Gloria Camila cuando aún mantenían una relación sentimental. El colaborador explicó que su ex pareja dejó plantada a Ana María Aldón cuando esta le pidió un favor muy importante «para no darle protagonismo».

Al parecer, todo comenzó cuando Ana María Aldón pidió a Gloria Camila que hiciera de de modelo de un traje que había diseñado. Se trataba de un traje en el que había trabajado durante meses, para presentarlo como trabajo final de su carrera como diseñadora.

Sin embargo, tan solo dos días de que tuviera lugar el desfile de final de curso, Gloria Camila le dijo a la mujer de su padre que no podía asistir al desfile. En cuanto al motivo que le dio para no asistir, Kiko explicó que Gloria dijo que se iba a ausentar porque le habían llamado para trabajar en el programa ‘Volverte a ver’.

Ana María Aldón destapa al topo que filtra mentiras sobre ella 💥 #VivaLaVida491 https://t.co/PWghtMlo7E — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 19, 2022

Unos días después, en ‘Viva la vida’, ha sido la propia Ana María la que ha confirmado las palabras del colaborador de ‘Sálvame’. La mujer de José Ortega Cano aseguró que después de ese gesto, continuó con su relación con Gloria, a pesar de que le sentó mal.

«Lo que él está contando no sé si será cierto o no, yo sé que me dijo que no podía y que tenía que buscarme a otra persona. Era bastante más alta y estuve dos días sin dormir cosiendo», afirmó la colaboradora de ‘Viva la vida’.

«Yo le pedí un favor, si ella no podía hacérmelo pues ya está. Cuando yo pido un favor no obligo a la gente a que lo haga, y me cuesta muchísimo pedir favores», concluyó su intervención.