Ana María Aldón no gana para disgustos. La mujer de José Ortega Cano se encuentra en el ojo del huracán, después de sus últimas declaraciones sobre Rocío Carrasco, unas declaraciones que han dado mucho que hablar en los últimos días.

Y es que tal y como publicó la revista ‘Lecturas’ el pasado miércoles, Gloria Camila y Rocío Flores habrían cambiado radicalmente su actitud con ella por apoyar supuestamente a Rocío Carrasco. Todo ello después de que la colaboradora de ‘Viva la vida’ admitiera que se siente «identificada» en ella en «los malos tratos».

Tras esto, Ana María Aldón ha respondido a los reporteros de ‘Europa press’ y ha explicado su postura en el conflicto que Rocío Carrasco, asegurando que nunca ha apoyado pero que si que comprende su testimonio en la serie documental de Telecinco.

Las duras confesiones de Rocío Carrasco marcaron un antes y un después en la vida de Ana María Aldón https://t.co/sAWjNNdl2n — Telecinco (@telecincoes) March 9, 2022

«Yo me siento bastante identificada en el tema de los malos tratos con Rocío Carrasco. Si eso es apoyar, pues que cada uno se lo tome de la manera que quiera. Lo que sí puedo decir es que sé lo que son los malos tratos, porque, desgraciadamente, los he vivido. Sé las consecuencias», explicó la mujer de José Ortega Cano.

Por otro lado, Ana María Aldón ha explicado que no ha revelado ninguna información delicada de su relación con el ex torero. Mientras que por otro lado, Gloria Camila y Rocío Flores han explicado tanto en ‘Ya son las ocho’ como en ‘El programa de Ana Rosa’ que sería mejor que esos comentarios no hubieran salido de la intimidad de su casa.

Mientras que Gloria Camila, ha corregido a la mujer de su padre, explicando que ella no ve una «crisis», sino solo «altibajos», durante el último programa de ‘Ya son las ocho’: «No es la mejor etapa de mi padre y de la familia en general», explicó la colaboradora.