Ana María Aldón está atravesando una racha complicada. Es evidente que la emisión de los diferentes documentales referentes a la vida de Rocío Jurado y el clan Mohedano han desestabilizado psicológicamente a la colaboradora. Es más, en el plató de ‘Viva la vida’ ha admitido que no está bien.

Su matrimonio junto a Ortega Cano es muy comentado. Pruebo de ello es que la colaboradora tenga que comentar cada fin de semana todos los trapos que se especulan acerca de su relación.

Y como no podía ser de otra manera, estas han generado un malestar dentro del matrimonio de Ana María Aldón y el torero. Aunque niega que exista dicha crisis, sí ha admitido que se siente aburrida y desanimada en la relación. Por si fuera poco, la andaluza ha expresado en directo su deseo de alejarse y volver a hacer planes con su marido para no volver a caer en el “pozo de la depresión”.

Ana María Aldón responde a los rumores de crisis en su matrimonio 💥 #VivaLaVida487 https://t.co/xmBSUQ2AXZ — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 5, 2022

Este malestar se iniciaría cuando Ortega Cano admitió en un plató de televisión que seguía enamorado de su difunta esposa. Un comentario que no sentó especialmente bien a su actual pareja. Así pues, después de callarse mucho tiempo, Ana María Aldón decidió ponerse en su sitio y reivindicar su lugar: “Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo”

Cabe destacar que no es la primera vez que Ana María Aldón manifiesta su deseo de salir de fiesta y divertirse junto a su pareja, como puede hacer otra relación. Palabras que tampoco sentaron muy bien en su casa. Aun así, ha continuado expresando sus ganas de disfrutar más de la vida: “Tengo la necesidad de hablar claramente y lo puedo hacer. Espero que algún momento sea mi etapa. Espero que llegue el momento en el que salgamos y disfrutemos”

Sin embargo, la colaboradora de ‘Viva la vida’ se mantiene a la espera de poder disfrutar de su matrimonio sin conflictos familiares y mediáticos: “Que pueda salir, pueda entrar, pueda hacer una vida que no hemos podido vivir. No estoy desencantada… a lo mejor estoy esperando si no es mi momento… Mi sitio lo tengo, soy la mujer de mi casa. Lo que no quiero es caer en el pozo de la depresión, lo estoy consiguiendo por mí misma”.