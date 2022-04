Ana María Aldón se convirtió en una de las protagonistas de ‘Viva la vida’ este fin de semana. La colaboradora ha dado mucho que hablar durante los últimos días, tras su última entrevista, en la que realizó unas declaraciones muy duras sobre su familia política.

La colaboradora se enfrentó en ‘Viva la vida’ a la entrevista publicada en ‘Lecturas’, en pasado miércoles. Una entrevista en la que se mostró muy crítica tanto con su familia política como con su marido, el ex torero José Ortega Cano.

Tanto Emma García como los colaboradores del programa, se mostraron muy decepcionados con ella, por haberla protegido y aun así haber sido muy críticos con ellos en su última entrevista. Esto hizo que la presentadora y la colaboradora mantuvieran un tenso reencuentro en el programa.

Ana María Aldón aclara todos los titulares que dio en su polémica entrevista #VivaLaVida495 https://t.co/nDKFKaAdE7 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 2, 2022

«Esperaba una bienvenida cálida hacia mi persona», le dijo Emma García. «He ido con todo el cariño y te he notado fría, por eso me he ido en cuanto hemos ido a publicidad», aunque Ana María le dijo que no le pasa nada con ella. «No estés a la defensiva conmigo porque no va a ser bueno para ninguna de las dos», le dijo Emma.

“Ortega Cano me apoyó a la hora de hacer la entrevista, pero se iban a tratar tres temas: Ana María de anónima a personaje, los comienzos de Ana María y los proyectos laborales de Ana María, pero ya sabéis cómo funciona», afirmó la colaboradora.

No obstante, confesó que la entrevista no fue bien recibida por su marido: «No le sentó bien la entrevista cuando leyó los titulares. No le pareció bien y me mostró su desacuerdo. Me dijo que era una entrevista muy dura, que podía habérmelo evitado. Lo que más le ha dolido ha sido que dijera que me he sentido menospreciada».

“¿Alguien se pone en mi lugar? ¿Qué he hecho yo contra el maestro?», cuestionaba a sus compañeros debido a las críticas que estaba recibiendo en el programa. Y es que los colaboradores aseguraron que tienen informaciones que apuntarían a que el torero está muy molesto, por las declaraciones de su mujer en su última entrevista.