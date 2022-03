Ana María Aldón, inevitablemente, se ha convertido en una de las auténticas protagonistas de la prensa del corazón. Y todo por las diversas declaraciones que ha hecho durante su participación en ‘Viva la vida’, programa de Telecinco en el que colabora semanalmente. Lejos de que todo quede ahí, la diseñadora ha querido ir mucho más allá.

¿De qué manera? Convirtiéndose en la protagonista de la revista ‘Lecturas’ de este miércoles. Una entrevista que, desde luego, no ha dejado indiferente a nadie por la cantidad de titulares que ha generado con sus palabras. En ella, Ana María Aldón no ha dudado en estallar contra su entorno. Entre ellos se encuentran Rocío Flores e, incluso, su marido Ortega Cano.

“No he tenido mucha relación con ella, cuando fui a ‘Supervivientes’ ni siquiera tenía idea de dónde vivía”, reconoció Ana María Aldón sobre la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Lejos de que todo quede ahí, ha asegurado que tuvo un encontronazo con la joven nada más regresar del concurso: “No le he dicho el daño que me ha hecho”.

En cuanto a su participación en el reality que se realiza en los Cayos Cochinos de Honduras, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha confesado a ‘Lecturas’ lo que le dijo Ortega Cano al respecto: “No vayas, te pago yo lo que te vayan a pagar”. Además, ha dado a conocer cuál fue su respuesta: “No lo estás entendiendo, ¡que me voy como sea! Necesito saber que tengo un valor”.

Del diestro, la tertuliana ha reconocido que le ha llegado a hacer mucho daño con muchas de sus declaraciones: “Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida me derrumbé, me sentí menospreciada”. Eso sí, ha querido dejar claro algo: “A pesar de todo me ha compensado estar con mi marido, por lo que más me ha merecido la pena ha sido por mi hijo que es muy fuerte. No solo físicamente, de carácter es igual que su padre”.

Por si fuera poco, Ana María Aldón se ha pronunciado sobre su familia política. De esta manera, ha confesado que ha vivido “un infierno”, que llegó a provocar un tristísimo episodio: “Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén”. Así pues, se muestra contundente: “La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida. (…) No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo”. Unas declaraciones que, desde luego, van a dar mucho de qué hablar.