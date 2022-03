Conchi, hermana de Ortega Cano, entra en directo en ‘Viva la vida’ para desmentir que es ella quien filtra información. El ambiente se ha ido caldeando y acabar amenazando a José Antonio Avilés.

Ana María Aldón sembró la duda sobre quién de la familia era quien compartía información con la prensa. La hermana del torero se dio por aludida por estas palabras de la colaboradora y entró por vía telefónica a ‘Viva la vida’. A lo largo del programa se han vivido varios momentos de tensión entre ambas, en los que se han lanzado diversas acusaciones entre ellas.

«Yo quiero dejar claro que yo a mi hermano le deseo todo lo mejor, mi hermano no nos cuenta nada de lo que le ocurre. Hace cuatro años que yo no voy a casa de mi hermano, yo perdí a mi hermano con 23 años y no he vuelto a tener ganas de salir a la calle», comentó Conchi nada más entrar en directo.

Además, la hermana del torero continuó atacando a otros colaboradores de ‘Viva la vida’, entre ellos fue José Antonio Avilés. El cordobés también tuvo que escuchar diversas críticas, una de ellas fue por ser amigo de Ana María Aldón y la otra por haber estado contando informaciones de la familia en las últimas semanas.

La hermana de Ortega Cano amenazó en directo al tertuliano asegurando que «cuando me ponga buena, voy a ir y le voy a cortar las piernas». El ex concursante de ‘Supervivientes’ ha sido defendido por sus compañeros y han alertado a Conchi que no debía ir por ese camino. El joven quiso responderle, sin embargo, ‘Viva la vida’ tomó la decisión de que no lo hiciera para evitar la polémica.