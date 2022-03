Ortega Cano ha reaccionado a las palabras de Ana María Aldón en ‘Viva la vida’. El matrimonio de ambos no está por su momento más dulce después de las declaraciones de la gaditana.

Los tertulianos de ‘Viva la vida’ han escuchado las declaraciones de su compañera. Gran parte de los presentes en el plató han dejado caer que la colaboradora está a merced de su marido. José Antonio Avilés ha contado cómo ha reaccionado el torero por las palabras de su pareja.

«Tenían un viaje previsto para hoy por la mañana, tenían que coger un vuelo a las siete para ir al bautizo de un familiar, pero él ayer a las once de la noche dijo que no iba al bautizo», declaró el periodista. Diego Arrabal comentó que la gaditana solo envió una foto con su hijo, pero en ella no aparecía Ortega Cano.

Además, el fotógrafo ha desvelado una información que puede significar el fin de la relación de ambos. «Hablando de casas. He recibido hace un ratito una información y ahora me la han confirmado. Ana María lleva ya un tiempo buscando otra vivienda en Madrid», ha comentado el paparazzi.

Emma García no daba crédito a esta información y Marisa Martín Blázquez ha matizado las palabras de su compañero. «Yo tengo esa información, pero a mí lo que me dicen es que está buscando un sitio independiente para su trabajo, una especie de estudio, además de una manera de invertir», explicó la colaboradora.

José Antonio Avilés ha comentado cómo fueron las grabaciones de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ en la que participaron él y Ana María Aldón. El colaborador aseguró que Ortega Cano puso muchas trabas para grabar el programa «No sabéis la de problemas que puso cuando metieron al equipo en casa para grabar», explicó el cordobés.