Alexia Rivas, contundente con Olga Moreno: “No dices la verdad ni por equivocación”

El pasado domingo 29 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ presentada por Ion Aramendi. Una gala que contó con diversos colaboradores, como es el caso de Alexia Rivas y Olga Moreno, quienes coincidieron en ‘Supervivientes 2021’.

Todo sucedió durante la emisión en exclusiva de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ en mitelePLUS. Olga Moreno, quien acudía como defensora de Ana Luque, quiso intervenir en una conversación donde Alexia Rivas y Marta López eran protagonistas. Algo que ha terminado con un cruce de reproches entre la periodista y la ganadora de ‘Supervivientes 2021’.

En un momento dado, Ion Aramendi hizo la siguiente pregunta a Alexia Rivas, respecto a Marta López: “¿Sois amigas ya?”. La periodista respondió: “Somos compañeras”. La colaboradora de ‘Sálvame’, por su parte, sí que quiso dejar claro que se lleva bastante bien con ella y que no tienen ningún problema.

Es entonces cuando Olga Moreno quiso ir más allá: “Ser amiga de Alexia, como yo estuve con ella que creía que era amiga mía…” La ex reportera de ‘Socialité’ no tardó en intervenir: “No éramos amigas”. Algo que impactó a la ganadora de ‘Supervivientes 2021’: “¿No éramos amigas?”, cuestionó.

Alexia Rivas quiso explicarse: “Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación… Pues no quiero ser tu amiga”. La ex mujer de Antonio David Flores no tardó en responder a la que fue su compañera en ‘Supervivientes 2021’: “Eso son las invenciones que tú dices”.

Aprovechando la ocasión, la periodista quiso sacar el nombre de Lara Sajén. No tardó en dejar claro que es amiga suya, pero ya no lo es de Olga Moreno. La última ganadora del reality hasta la fecha lo ha negado en rotundo. Algo que provocó que la tensión entre las dos siguiera presente durante el resto del programa.