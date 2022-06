Después de que en el pasado jueves se desvelara la verdad sobre el fuego, la desconfianza entre Alejandro Nieto y Tania Medina ha ido en aumento. Los concursantes han protagonizado una tensa discusión durante las pausas publicitarias de ‘Supervivientes’.

La pareja llevaba separada durante una semana por la división de grupos. Ambos se reencontraron en la palapa, pero en vez de aprovechar el tiempo juntos, los dos comenzaron a echarse cosas en cara. En esta ocasión, el conflicto comenzó por la mentira Anuar Beno sobre el origen del fuego.

Por una parte, Alejandro Nieto no dudó en recriminarle a su novia que le hubiera mentido sobre este tema. «Te estoy diciendo que yo no sabía nada. A mí me dice mi compañero, nos dice a todos, hay fuego y ya está, creemos al compañero, punto. Es que no hay más», se defendía Tania Medina.

«Tranquila, que yo no soy tu enemigo. Te dije: ‘Eso es muy rápido, tal, no crees tú, y tú a fuego con tu compañero en vez de conmigo. Me enfadé contigo en esa situación porque me miraste hasta mal», comentó el joven. Por otra parte, la canaria se ha quejado de las malas formas que ha tenido su chica.

La discusión entre la pareja fue en aumento y Ana Luque tuvo que intervenir para apaciguar la situación. «Si mi marido estuviera en la otra isla, yo hubiera hecho lo mismo porque yo estoy concursando con esos compañeros», dijo la andaluza. «Te digo, ha sido la semana más complicada, en la que más he discutido…», intentaba hacerle ver Tania Medina a su novio.

Cabe recordar que la joven ha estado aislada en una habitación durante varios días por sus problemas de salud. Anabel Pantoja le pidió a Alejandro Nieto que parara con esta situación y que disfrutara de los momentos junto a su pareja en vez de discutir con ella.