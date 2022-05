Alejandro Nieto se ha convertido en uno de los concursantes que más está dando que hablar de ‘Supervivientes 2022’. El ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha protagonizado fuertes discusiones con varios compañeros y sus gestos hacia Tania en muchas ocasiones no han gustado a los espectadores del reality.

Desde que llegó a Honduras, han salido a la luz muchas informaciones que hasta ahora se desconocían del concursante. Entre ellas, el testimonio de Miriam, su ex pareja y madre de su hijo, a quien hasta ahora no se había dado voz en televisión.

Este martes, Miriam fue entrevistada en ‘Sálvame’ por José Antonio León y ha dado algunos adelantos de todo lo que contará próximamente. La joven mantuvo una relación de diez años con Alejandro y conoce muy bien la verdadera cara del modelo. «Mi relación con Alejandro ha sido de mucho sufrimiento y no es como aparenta ser en la televisión», expresó durante su conexión con el programa de Telecinco.

Miriam, la madre del hijo de Alejandro Nieto, habla por primera vez y muestra pruebas: «Conmigo ha tenido esos prontos»#yoveosálvame

https://t.co/rfp88KDjWx — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 10, 2022

Miriam tampoco deja en buen lugar a Alejandro en su papel como padre. No obstante, durante su entrevista en ‘Sálvame’ explicó que todavía no está preparada para contar lo mucho que sufrió al lado del modelo, ni para desenmascarar su verdadero carácter. Aunque asegura que lo hará en un futuro. «Ya es hora desenmascarar esa doble cara que tiene», afirmó.

«Antes de irse a Supervivientes me dijo que no quería ser padre, que esa responsabilidad era mía y que me la apañara yo», fue uno de los ejemplos que le puso Miriam a José Antonio León sobre. Además, aún le duele el vídeo que publicó Alejandro en sus redes sociales llamándola «mala madre».

Además, asegura que tiene muchas pruebas que «desenmascaran» a Alejandro Nieto. Pruebas a las que han tenido acceso tanto José Antonio León como Lydia Lozano, y tras las cuales, aseguran que el concursante de ‘Supervivientes 2022’ tiene muy complicada su defensa.