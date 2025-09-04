Alejandro Albalá: su edad, su pareja actual y su relación con Isa Pantoja y Sofía Suescun

Alejandro Albalá saltó a la fama de forma casual, entrando en la vida de Isa Pantoja poco después de que la joven rompiese su relación sentimental con Alberto Isla, padre de su primer hijo. Ese fue el gran punto de inflexión del cántabro, por el que se hizo conocido en la prensa del corazón. Este romance le brindó la oportunidad de cumplir un sueño, como fue participar en Supervivientes. Fue una aventura que le cambió la vida, no solamente a nivel personal, sino también profesional. Por ese mismo motivo, a pesar de llevar un tiempo alejado de la televisión, no ha dudado un solo segundo en aceptar la propuesta de regresar a los Cayos Cochinos de Honduras como concursante de la segunda edición de Supervivientes All Stars. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera profesional, sin dejar de lado el ámbito personal.

La trayectoria de Alejandro Albalá

Nacido el 27 de octubre de 1994 en Santander, Alejandro Albalá se hizo conocido por haber estado casado con Isa Pantoja, a quien conoció porque la hija de la tonadillera era amiga de su hermana Marta. El haber saltado a la palestra, le brindó la posibilidad de participar en numerosos realities de Mediaset.

Un claro ejemplo lo encontramos en Supervivientes, pero también en GH DÚO o, incluso, Pesadilla en el paraíso. A pesar de estas experiencias que marcaron un antes y un después en su vida, en noviembre de 2021 tomó la firme decisión de alejarse de la televisión. Fue entonces cuando comenzó a trabajar como jefe de producción en el concurso El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media.

A pesar de todo, en 2024, Alejandro Albalá estuvo unos cuantos meses trabajando en Fiesta como colaborador. En la actualidad, el cántabro está al frente de un estanco en el madrileño barrio de Carabanchel. Él mismo cumplió ese objetivo y, aunque reconoció que le costó mucho conseguir la licencia, el tabaco le brinda muchos beneficios, ya que puede llegar a ganar hasta 3.000 euros al mes.

Su vida personal

Su relación sentimental más conocida ha sido, indudablemente, la que mantuvo con Isa Pantoja. No solamente se casaron, sino que tenían muchos proyectos de futuro. Es más, estuvieron viviendo juntos en Londres por un tiempo. A pesar de todo, esta relación siempre estuvo marcada por constantes altibajos, por lo que decidieron poner tierra de por medio.

Poco después, Alejandro Albalá tuvo un noviazgo con Sofía Suescun. A pesar de los esfuerzos, la relación nunca terminó de cuajar. Así pues, tras el paso de ambos por GH DÚO, optaron por la ruptura. De hecho, en numerosas ocasiones, él mismo ha reconocido que no tiene un buen recuerdo de esta relación.

En la actualidad, debido a ese carácter reservado que mantiene, se desconoce si el santanderino tiene pareja o no. Lo que sí se sabe es que, en 2023, tuvo algún que otro encuentro con la modelo Claudia Bavel, pero él mismo aclaró que no se trataba de una relación formal, ni mucho menos.