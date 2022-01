Una de las relaciones que más ha sorprendido en estos primeros días del nuevo año 2022 ha sido, sin duda, la formada por Edmundo Arrocet y Bárbara Rey. Ambos rostros televisivos, podrían haber empezado idilio que ha suscitado varias críticas como la de Alejandra Rubio, que no ha dudado en atacar duramente al que fue pareja de María Teresa Campos.

La colaboradora más joven de ‘Viva la Vida’ se ha despachado y ha dado su opinión sobre lo que piensa de esta posible relación. La joven, no ha querido entrar en si la relación es real o es una farsa para que el chileno vuelva a estar en el candelero televisivo, pero sí le ha querido enviar un mensaje.

Alejandra Rubio:»Qué casualidad que siempre se arrime a mujeres famosas» #VivaLaVida467 https://t.co/DxTMzUGE6s — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 2, 2022

Y es que, Edmundo y Bárbara fueron captados saliendo de un restaurante en Marbella donde un aluvión de periodistas quisieron saber más sobre la relación. Escueto en palabras, el ex concursante de ‘Secret Story’ no quiso hacer ninguna declaración acerca de su relación con la madre de Sofía Cristo.

«¿Habéis pasado la noche juntos?», preguntó el periodista. «No me acuerdo», dijo Bárbara Rey. Arrocet, no quiso perder la oportunidad de mandar un saludo a Alejandra Rubio. Sin embargo, la hija de Terelu Campos no fue tan amable con el que fue novio de su abuela.

Tanto es así, que en plató Alejandra aseguró que sí se creía el amor de Bárbara Rey pero que le costaba creerse a Edmundo, dado que, según ella, «solo se fija en mujeres famosas». «Espero que la relación sea de verdad y no lo utilice para volver a estar en el foco», afirmó.

«Es que Edmundo me manda un beso pero yo no me lo creo. Una persona que ha dicho lo que ha dicho de mi familia deja bastante que desear», quiso recalcar. Por su parte, José Antonio Avilés aseguró que esta relación provenía de un proyecto profesional que tienen ambos en una cadena de televisión extranjera.